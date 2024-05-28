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Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota удалось создать более компактные ДВС, способные работать на разных видах топлива
Десять процентов — достойная разница, судя по презентации.

Агентство Reuters привело новые доказательства попыток Toyota Motor продлить жизненный цикл двигателей внутреннего сгорания как класса силовых установок в целом. Японским инженерам удалось создать новое семейство более компактных и лёгких ДВС, которые способны работать на различных видах топлива, включая получаемое из сырья биологического происхождения.

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Источник изображения: Reuters

В презентации принимали участие представители Mazda и Subaru, пакетами акций которых владеет Toyota Motor. Надо полагать, все три компании будут использовать двигатели нового семейства. Публике были представлены ДВС объёмом 1,5 и 2,0 литра, которые по массе и габаритам на 10% меньше существующих аналогов. Для гибридов уменьшение массы и габарита ДВС выгодно как увеличением запаса хода, так и появлением дополнительного свободного пространства. Фактически, по своим характеристикам новый двухлитровый ДВС не уступает используемым Toyota турбированным двигателям объёмом 2,4 литра, но при этом он на 10% компактнее и легче. Когда новые силовые установки пропишутся в составе серийных машин, не уточняется. Здесь следует учитывать, что Toyota имеет традиции очень долгих испытаний новых узлов и агрегатов, которые призваны предложить потребителям надёжную продукцию.

В первом квартале текущего года Toyota реализовала около 2,4 млн транспортных средств, из них примерно 40% были гибридными, но без возможности подзарядки от электросети. Подключаемые гибриды, электромобили и машины с водородными топливными ячейками формировали сообща не более 2,9% общего объёма поставок продукции Toyota. Руководство корпорации убеждено, что аккумуляторные электромобили на мировом рынке в целом не смогут занять более 30% даже в долгосрочной перспективе.

#автомобили #toyota #двс
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