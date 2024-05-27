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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня уверены, что могут ограничить экспорт передовой литографии в США
До тех пор, пока им не позвонят из Вашингтона?

Заместитель министра экономики Тайваня Си-Си Чэнь (C.C. Chen) в интервью Bloomberg на прошлой неделе выразил искреннюю уверенность в том, что контролируемый экспорт литографических технологий и производств за пределы Тайваня выгоден не только компании TSMC, но и экономике острова в целом, поскольку производитель чипов будет обмениваться опытом с крупными клиентами более интенсивно, а заодно сможет при необходимости привлечь к решению научных проблем лучшие кадры.

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Источник изображения: Bloomberg

В настоящее время правительство Тайваня разрешило TSMC выпускать в США чипы по техпроцессам до 3-нм включительно, но компании неизбежно придётся согласовывать с властями острова решение по экспорту более тонких техпроцессов. Теоретически, если это будет противоречить национальным интересам Тайваня, то подобная миграция может быть ограничена. Правда, осознавая интенсивность взаимодействия властей США с Тайванем, сложно представить, чтобы подобный запрет был осуществлён на практике.

При этом тайваньский чиновник указывает на сохранение за Китаем статуса крупнейшего внешнеторгового партнёра Тайваня. Страны тесно взаимодействуют в сфере глобальных цепочек поставок, и такие отношения хотелось бы сохранить, но одновременно Тайвань должен диверсифицировать риски и рынки сбыта продукции.

#сша #полупроводники #литографическое производство #тайвань
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