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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
Да и в целом разработчики пытаются отдалиться от Китая.

Со следующего года импортные пошлины на ввоз в США полупроводниковых компонентов китайского производства вырастут на 50 %, поэтому многие клиенты китайских контрактных производителей уже пытаются перенести свои заказы на мощности тайваньской компании UMC, как сообщает TrendForce. В целом, тайваньская полупроводниковая промышленность выиграет от введения пошлин в США, поскольку в следующем полугодии степень загрузки конвейера у VIS вырастет до уровня более 75%, у PSMC достигнет 85-90 %, а у UMC расположится в диапазоне от 70 до 75 %.

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Источник изображения: UMC

В апреле выручка UMC выросла последовательно на 8,67% до $614 млн, в годовом сравнении она увеличилась на 6,93%, достигнув максимального за 16 месяцев значения. Дополнительные заказы на выпуск чипов в третьем квартале разместила компания MediaTek, да и разработчики сетевых компонентов оживляются после длительного периода переваривания накопившихся складских запасов готовой продукции. UMC также ведёт переговоры о долгосрочном сотрудничестве с американской Texas Instruments и немецкой Infineon.

#сша #полупроводники #тайвань #umc #пошлины
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