Виной всему возросшие масса и динамика.

Противники скорейшего перехода на электротягу в транспортной отрасли нередко высказывают доводы о негативном влиянии производства и утилизации тяговых батарей на экологию, а также на зависимость энергетической отрасли от ископаемых видов топлива для выработки электроэнергии. Как сообщает издание Nikkei Asian Review, недавно у противников экспансии электромобилей появился ещё один аргумент.

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Источник изображения: Toyota

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) выяснила, что возросшая из-за тяговых батарей масса электромобилей приводит к более интенсивному износу шин. Их мельчайшие частицы затем поднимаются в воздух и могут вызывать заболевания дыхательных путей при попадании в организм человека. Установлено, что при эксплуатации электромобилей выделяется на 30% больше частиц шин диаметром менее 10 мкм, и такое же количество частиц диаметром менее 2,5 мкм. Повышается и износ тормозных колодок, поскольку к возросшей массе электромобилей добавляется и улучшенная динамическая характеристика, подразумевающая более интенсивные замедления. Активисты призывают автопроизводителей озаботиться этой проблемой при разработке шин и тормозных механизмов.