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Новости Hardware Алексей Сычёв
Rapidus столкнётся с логистическими трудностями при организации выпуска 2-нм чипов в Японии
Экология и правила безопасности накладывают свой отпечаток.

Казалось бы, Япония не так велика с точки зрения территории, чтобы транспортные расходы могли серьёзно влиять на себестоимость местной продукции, но островной характер государства накладывает свой отпечаток, как поясняет издание Nikkei Asian Review. На территории Японии производится достаточно сырья и технических газов для выпуска чипов, чтобы использовать отечественные расходные материалы, но их транспортировка усложняется из-за меняющейся конъюнктуры.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Молодая компания Rapidus выпуском 2-нм продукции с 2027 года собирается заниматься на территории острова Хоккайдо, который с соседним Хонсю соединён с 1988 года подземным туннелем, позволяющим осуществлять перевозку грузов под дном пролива Цугару на расстояние 23 км. Проблема заключается в том, что технические газы относятся к категории грузов повышенной опасности, и их транспортировка в туннеле будет запрещена. В результате поставщикам Rapidus придётся перегружать сосуды с техническими газами на паром для переправки на соседний остров. Это повысит расходы производителя чипов, поскольку стоимость доставки из-за этого вырастет.

Компания TSMC, которая построила совместное предприятие на острове Кюсю, подобных проблем испытывать не будет, поскольку с Хонсю он соединяется автомобильным мостом, по которому грузовики могут беспрепятственно перевозить сосуды с техническими газами. Впрочем, борьба за экологию накладывает свой отпечаток и на такую схему логистики. Власти требуют, чтобы больше перевозок осуществлялось по железной дороге, поскольку это снижает выбросы парниковых газов. Из-за этого транспортные компании теперь часть маршрута прокладывают по железной дороге, но это одновременно позволяет решить и проблему нехватки водителей грузовиков. Выбросы углекислого газа при использовании поездов в комбинации с грузовиками снижаются на 55%.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus
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