А ещё он скоро получит дивиденды в сумме $8,7 млн.

Коллекционер кожаных курток и дорогих автомобилей Дженсен Хуан (Jensen Huang), который в 1993 году основал до сих пор возглавляемую им компанию NVIDIA, по данным Forbes, после вчерашнего роста курса акций этого эмитента на 9% стал богаче сразу на $8 млрд, и теперь его благосостояние оценивается ресурсом в $91 млрд. Основу капитала занимающего 17-е место в списке богатейших людей мира Хуана предсказуемо формируют акции его компании, коими он владеет в доле 3,5%.

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Источник изображения: NVIDIA

Прогресс основателя NVIDIA в списке Forbes тем примечательнее, если учесть, что в начале прошлого года его благосостояние оценивалось всего лишь в $13,5 млрд. Кстати, в конце июня ему причитаются дивиденды в сумме $8,7 млн. В отличие от капитала, измеряемого акциями компании, данными средствами он вполне может распорядиться по своему усмотрению почти сразу же. За прошлые десять лет курс акций NVIDIA вырос на 21 500%, за предыдущие пять лет он вырос на 2500%, и только с начала текущего года котировки выросли на 115%.