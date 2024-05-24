Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Личное благосостояние основателя NVIDIA перевалило за $90 млрд
А ещё он скоро получит дивиденды в сумме $8,7 млн.

Коллекционер кожаных курток и дорогих автомобилей Дженсен Хуан (Jensen Huang), который в 1993 году основал до сих пор возглавляемую им компанию NVIDIA, по данным Forbes, после вчерашнего роста курса акций этого эмитента на 9% стал богаче сразу на $8 млрд, и теперь его благосостояние оценивается ресурсом в $91 млрд. Основу капитала занимающего 17-е место в списке богатейших людей мира Хуана предсказуемо формируют акции его компании, коими он владеет в доле 3,5%.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Прогресс основателя NVIDIA в списке Forbes тем примечательнее, если учесть, что в начале прошлого года его благосостояние оценивалось всего лишь в $13,5 млрд. Кстати, в конце июня ему причитаются дивиденды в сумме $8,7 млн. В отличие от капитала, измеряемого акциями компании, данными средствами он вполне может распорядиться по своему усмотрению почти сразу же. За прошлые десять лет курс акций NVIDIA вырос на 21 500%, за предыдущие пять лет он вырос на 2500%, и только с начала текущего года котировки выросли на 115%.

#nvidia #финансы #акции #дженсен хуанг
1
Показать комментарии (1)
Чипы HBM3E производства Samsung до сих пор не устраивают NVIDIA по энергопотреблению
Повышение дивидендов NVIDIA в 2,5 раза не было призвано привлечь инвесторов к акциям компании
Едва наладив поставки ускорителей H20 в Китай, компания NVIDIA уже предлагает их со скидками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
35
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
23
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
+
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
2
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
3
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
14
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Мое мнение о Prince of Persia: The Lost Crown на PC (Eurogamer)
+
Panasonic использует тенденцию к уменьшению размеров камер, выпустив Lumix S9 в стиле поколения Z
4

Сейчас обсуждают

VladTag
13:29
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
Александр Еремеев
13:25
" За прошлые десять лет курс акций NVIDIA вырос на 21 500% " - охренеть!
Личное благосостояние основателя NVIDIA перевалило за $90 млрд
Сергей Гончаров
13:22
Забудь, ты не шаришь, еще делаешь замечания, чето угараешь сам... Ну бывает, дружок, развлекайся.
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Александр Еремеев
13:21
Нвидиа стала настолько значительной и влиятельной, что аж целый самсунг даже уволил своего руководителя который не смог предоставить нужные по характеристикам продукты, устраивающие нвидию.
Чипы HBM3E производства Samsung до сих пор не устраивают NVIDIA по энергопотреблению
ExtenZ
13:14
1650 пока хватит
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Axel Maz
13:12
Если это тесты гикбенча, то снап раза в полтора-два мощней М4, просто потому, что гикбенч ручная собачка эпла.
Некоторые ноутбуки с Snapdragon X Elite могут сравниться или даже превзойти M4 от Apple
Шава на Коммунистической
13:08
Как обычно.
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Orakul
13:05
Католики-поляне заинтересованны конечно в карпатских территориях, но не хотели-бы получить их в выжженных и заминированных руинах. Но пуляя рогаткой из окошка, будь готов, что рано или поздно в окошко...
Спикер МИД Польши рассказал про возможность прикрытия части Украины зонтиком польского ПВО
OgoGoLog
13:04
Шеша, потеряйся в майкопском пивном угаре. Эта мразота, по какой-то причине покрываемая административным ресурсом сайта, только в комментариях к этой статье уже нарушила пару статей УК РФ. И прикрыват...
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Chihonya
13:03
помню, помню, как опытный сборщик кулер поломал, видимо от опыта огромного)))
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем