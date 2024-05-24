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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC удалось стать третьим по величине выручки контрактным производителей чипов в мире
Вот кому американские санкции определённо помогли.

Лидерство TSMC на мировом рынке услуг по контрактному производству чипов трудно оспаривать, и свежий отчёт Counterpoint Research это в очередной раз подтвердил. Тайваньский гигант по итогам первого квартала контролировал 62% этого рынка в показателях выручки, увеличив свою долю на один процентный пункт в годовом сравнении. При этом важно отметить, что занимающая второе место с 13 % южнокорейская Samsung смогла прибавить даже два процентных пункта к своей доле рынка.

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Источник изображения: Counterpoint Research

На третьем же месте впервые в истории наблюдений оказалась китайская SMIC, которая на протяжении четырёх предыдущих кварталов переминалась с 5 на 6 % рынка, но в итоге в первом квартале текущего года чуть опередила тайваньскую UMC. Последняя оказалась на четвёртом месте, но GlobalFoundries за прошедший год вообще сократила свою долю с 7 до 5 %, и теперь занимает последнее место в пятёрке лидеров. Кстати, на шестом месте находится китайская Huahong Group, которая во втором квартале прошлого года могла похвастать 4% рынка, а теперь сократила позиции в два раза. По всей видимости, санкции США против китайской полупроводниковой отрасли в целом серьёзно навредили этой и многим другим компаниям, тогда как SMIC за счёт повышенного внимания к ней со стороны властей и клиентов смогла не только удержать позиции, но и слегка продвинуться в денежном выражении.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc #smic #counterpoint research
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