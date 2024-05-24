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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Очередной раунд инвестиций оценит стартап xAI, основанный Илоном Маском, в $24 млрд
Майская попытка перенесена на июнь.

Стоявший у истоков OpenAI американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) довольно быстро покинул этот стартап, специализирующийся на разработке систем искусственного интеллекта, но его дальнейшие успехи подтолкнули предпринимателя к созданию другого стартапа такой направленности, который получил имя xAI. Как поясняет Bloomberg, в результате намеченного на июнь нового раунда инвестиций капитализация xAI может достичь $24 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg, Gabby Jones

По данным источника, xAI собирался привлечь $6 млрд инвестиций ещё в этом месяце, но сделка не состоялась, и в рамках намеченной на июнь повторной попытки компания планирует привлечь уже $6,5 млрд. Без учёта уже полученных денежных вложений это оценит бизнес xAI в $18 млрд, как поясняет Bloomberg. Илон Маск во время своего недавнего выступления на технологической конференции Viva раскритиковал языковые модели Google и OpenAI, назвав их слишком подстраивающимися под принципы политической корректности. Его собственная ИИ-платформа xAI, по словам Маска, должна быть более объективной, хотя попутно он стремится сделать её и «самой забавной в мире».

#искусственный интеллект #илон маск #инвестиции #капитализация #xai
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