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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
Поскольку обе территории остаются в зоне риска.

Издание Nikkei Asian Review сообщило, что американская компания Tesla попросила многих своих поставщиков электронных компонентов к следующем году вывести производство продукции за пределы как материкового Китая, так и Тайваня. Требование касается тех комплектующих, которые поставляются для сборки электромобилей Tesla за пределами Китая — то есть, в США и Германии.

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Источник изображения: Reuters

Напомним, что у Tesla в Шанхае действует крупнейшее предприятие по сборке электромобилей, способное собирать около миллиона машин в год. На него подобные требования не распространяются, поскольку чисто теоретически у китайских поставщиков компонентов не должно возникать проблем с поставками продукции на китайское предприятие Tesla. Компания перестраховывается только в случае со своими предприятиями за пределами Китая.

По словам источника, американские GM и Ford в подобной миграции тоже заинтересованы, но пока они аналогичных требований к поставщикам не предъявляют. Необходимость вывести производство с Тайваня обусловлено опасениями американского бизнеса по поводу возможного захвата острова китайскими военными. В западной прессе укоренилась уверенность в том, что КНР начнёт возвращение этой территории под свой контроль в 2027 году.

Соответствующая миграция для поставщиков автомобильной электроники будет дорогой и сложной, поскольку исторически многие профильные производства организованы как раз в Китае и на Тайване. По всей видимости, масштабы бизнеса Tesla позволяют нести сопутствующие расходы на смену источников компонентов, хотя компания и старается экономить на всём в условиях обострившейся конкуренции с китайскими автопроизводителями.

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