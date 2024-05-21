Не они такие — жизнь такая.

Крупнейший контрактный производитель чипов в Китае, компания SMIC, под санкциями США находится с конца 2020 года, и это затрудняет ей получение передового импортного оборудования для производства полупроводниковых компонентов, а вот крупнейший в Китае производитель DRAM в лице компании CXMT рискует попасть под санкции США, как только сделает первые публичные шаги в сторону серийного выпуска памяти типа HBM, необходимой для ускорителей вычислений. По информации Nikkei Asian Review, обе компании усилили активность по замещению зарубежных поставщиков материалов китайскими аналогами.

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Источник изображения: CXMT

Если учесть, что существенную часть расходных материалов производители чипов получают от американских, европейских и японских компаний, то подобная инициатива для китайских производителей становится не только рациональной, но и своевременной. Как правило, производители чипов дают потенциальным поставщикам не более двух шансов попасть в свои цепочки снабжения, проводя отбор по качеству и стоимости продукции, но китайские производители количество таких попыток особо не ограничивают.

Как только среди поставщиков материалов находится надёжный китайский источник, местные производители чипов от услуг зарубежных партнёров отказываются. Это уже вынудило некоторые западные компании закрыть свои предприятия на территории Китая или продать их новым собственникам. В некоторых случаях зарубежные поставщики пытаются сохранить позиции на китайском рынке за счёт создания совместных предприятий с местными компаниями. Смена поставщиков при производстве чипов не особо приветствуется, поскольку это может негативно влиять на качество продукции или уровень брака при её производстве, но китайским компаниям политика западных оппонентов особого выбора не оставляет.