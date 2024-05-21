Посреди весны в Китае случилась переносица.

Широко растиражированное китайскими СМИ заявление руководства Li Auto (Lixiang) о переносе сроков запуска аккумуляторных кроссоверов данной марки на первую половину следующего года обратило на себя внимание и представителей Reuters, которые поспешили объяснить, что на такой шаг относительно молодая компания пошла из-за наличия относительно небольшого количества станций экспресс-зарядки на территории Китая.

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Источник изображения: Li Auto

Напомним, что основанная в 2015 году китайская компания Li Auto за всю свою историю успела наладить выпуск пяти моделей кроссоверов, чья силовая установка выполнена по схеме последовательного гибрида, когда ДВС используется лишь для подзарядки тяговой батареи и снабжения электроэнергией тяговых электродвигателей. Представленный в конце прошлого года электрический минивэн Mega не оправдал ожиданий Li Auto, поскольку по итогам марта было продано только 3000 экземпляров против заложенных в прогноз 8000 штук.

Основатель и генеральный директор Li Auto Ли Сян (Li Xiang) пояснил, что от планов выпустить на рынок три модели чисто электрических кроссоверов до конца текущего года компания решила отказаться ради лучшей подготовки к этому событию, выражающейся в увеличении не только количества станций экспресс-зарядки, но и точек продаж машин данной марки. Пока Li Auto располагает в Китае не более чем 400 зарядными станциями, а та же Tesla может предложить своим клиентам около 2000 точек зарядки. Китайский автопроизводитель намеревается подтянуть данный показатель до уровня Tesla, а потому откладывает дебют своих аккумуляторных кроссоверов до первой половины следующего года.