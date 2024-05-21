Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Li Auto (Lixiang) передумала выпускать чисто электрические кроссоверы в этом году
Посреди весны в Китае случилась переносица.

Широко растиражированное китайскими СМИ заявление руководства Li Auto (Lixiang) о переносе сроков запуска аккумуляторных кроссоверов данной марки на первую половину следующего года обратило на себя внимание и представителей Reuters, которые поспешили объяснить, что на такой шаг относительно молодая компания пошла из-за наличия относительно небольшого количества станций экспресс-зарядки на территории Китая.

реклама

Источник изображения: Li Auto

Напомним, что основанная в 2015 году китайская компания Li Auto за всю свою историю успела наладить выпуск пяти моделей кроссоверов, чья силовая установка выполнена по схеме последовательного гибрида, когда ДВС используется лишь для подзарядки тяговой батареи и снабжения электроэнергией тяговых электродвигателей. Представленный в конце прошлого года электрический минивэн Mega не оправдал ожиданий Li Auto, поскольку по итогам марта было продано только 3000 экземпляров против заложенных в прогноз 8000 штук.

Основатель и генеральный директор Li Auto Ли Сян (Li Xiang) пояснил, что от планов выпустить на рынок три модели чисто электрических кроссоверов до конца текущего года компания решила отказаться ради лучшей подготовки к этому событию, выражающейся в увеличении не только количества станций экспресс-зарядки, но и точек продаж машин данной марки. Пока Li Auto располагает в Китае не более чем 400 зарядными станциями, а та же Tesla может предложить своим клиентам около 2000 точек зарядки. Китайский автопроизводитель намеревается подтянуть данный показатель до уровня Tesla, а потому откладывает дебют своих аккумуляторных кроссоверов до первой половины следующего года.

#электромобили #китайские производители #зарядные станции #li auto #lixiang
+
Написать комментарий (0)
Audi и SAIC выпустят совместно разработанный для китайского рынка электромобиль в 2025 году
Подразделение SK hynix начнёт выпускать силовые полупроводниковые компоненты для Tesla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
45
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
25
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
3
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
3
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
4

Сейчас обсуждают

ЧВК Вагнер 1
12:00
Самозванец провозгласил себя царьком . Ау , Наркоман , ты кто вообще ???
Зеленский назвал главную причину проведения Глобального саммита мира в Швейцарии
Чато --- Бот
11:58
>Однако, такой шаг возможен лишь при формировании международной коалиции. В общем, лабусы кака бычно зассали, но при этом пытаются грозно надувать щёки. Забавные они зверюшки, да-с.
Литва заявила о готовности отправить на Украину своих военных
l33t_h4x00r
11:58
Призрак Киева залогинься
5 российский бойцов смогли выйти из окружения ВСУ благодаря плащам-невидимкам HiderX
Чато --- Бот
11:57
Не трать силёнки на свою пустую хрюканину, крути педальки велогенератора и не отвлекайся, а то в окоп отправит тебя хозяин.
5 российский бойцов смогли выйти из окружения ВСУ благодаря плащам-невидимкам HiderX
l33t_h4x00r
11:57
Закройте дверь с той стороны
Финляндия может начать постепенно открывать границу с Россией
Q-Tuzoff
11:55
Ну и раз ты такой умный, продемонстрируй установку Win XP без SP на оригинальном i386. Сильно сомневаюсь, что у тебя получится.
Энтузиаст сумел запустить Windows XP на процессоре Intel i486
aszrtjhartjharj6th
11:54
Его в 14 году сдали проснись. Вчера 2 раза проезжал по нему)).
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
Чато --- Бот
11:54
>отправка войск НАТО в Украину... в дупу можно только одну, хитрую, штукенцию отправить. И ссылка на бредятину, которую несёт какая-то эсстонская марамойка, это просто верх переможности по зашкварку...
Каллас объяснила, почему отправка войск НАТО в Украину не приведёт к эскалации конфликта
aszrtjhartjharj6th
11:53
Его все равно платным сделают - и мне как новосибирцу на него пофиг!))
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
Красный Чип
11:53
но это не точно, нужна статья с доказательствами
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем