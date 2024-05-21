Так не доставайся же ты никому!

Чувствуя, «как мир, построенный на правилах», начинает трещать по швам, союзники западной коалиции всё чаще делают заявления, которых в иное время мы бы от них не услышали. Агентство Bloomberg приводит слова анонимных источников, знакомых с итогами обсуждения американских чиновников проблемы вероятного захвата Тайваня политическими оппонентами. Представители ASML, которая производит и поставляет на Тайвань оборудование для выпуска чипов по передовым технологиям, заверили заокеанских партнёров, что компания имеет возможность удалённо блокировать работу такого оборудования, если оно попадёт в руки, не подчиняющиеся пресловутым правилам.

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Источник изображения: Bloomberg

Более того, ASML провела соответствующие учения, имитирующие эту ситуацию, и смогла подтвердить на практике наличие такой возможности. Интересно, что подобные функции до сих пор не применялись для блокировки оборудования ASML, купленного китайскими клиентами компании до ужесточения санкций США, которые лишили китайских производителей чипов к передовому оборудованию нидерландского производства. Около 90% передовых чипов выпускаются на Тайване, поэтому заинтересованные в их получении западные страны оценивают весь спектр рисков, связанных с подобной концентрацией производства. Руководство TSMC ещё прошлой осенью дало понять, что в случае атаки на Тайвань компания выведет всё ценное оборудование из строя.