Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
Так не доставайся же ты никому!

Чувствуя, «как мир, построенный на правилах», начинает трещать по швам, союзники западной коалиции всё чаще делают заявления, которых в иное время мы бы от них не услышали. Агентство Bloomberg приводит слова анонимных источников, знакомых с итогами обсуждения американских чиновников проблемы вероятного захвата Тайваня политическими оппонентами. Представители ASML, которая производит и поставляет на Тайвань оборудование для выпуска чипов по передовым технологиям, заверили заокеанских партнёров, что компания имеет возможность удалённо блокировать работу такого оборудования, если оно попадёт в руки, не подчиняющиеся пресловутым правилам.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Более того, ASML провела соответствующие учения, имитирующие эту ситуацию, и смогла подтвердить на практике наличие такой возможности. Интересно, что подобные функции до сих пор не применялись для блокировки оборудования ASML, купленного китайскими клиентами компании до ужесточения санкций США, которые лишили китайских производителей чипов к передовому оборудованию нидерландского производства. Около 90% передовых чипов выпускаются на Тайване, поэтому заинтересованные в их получении западные страны оценивают весь спектр рисков, связанных с подобной концентрацией производства. Руководство TSMC ещё прошлой осенью дало понять, что в случае атаки на Тайвань компания выведет всё ценное оборудование из строя.

#сша #полупроводники #tsmc #тайвань #asml
+
Написать комментарий (0)
Это другое: в Госдепе объяснили, почему МУС может преследовать руководителей России, но не Израиля
Бельгийская Imec получит $2,7 млрд на создание пилотной линии по выпуску чипов
Samsung сменила руководителя полупроводникового бизнеса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
45
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
23
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
25
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
3
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
3
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
3

Сейчас обсуждают

Мимо
10:59
Ты свободный? Ты раб для педерастических утех.
Politico: США готовят санкции против Грузии из-за закона об игоагентах
Александр Олейников
10:54
Ну если там реальная оптика 1080, то норм. А не маркетинговое программное масштабирование
Видеорегистратор 360 Botslab HK30 позволит записать все самые яркие моменты в пути
Denys Denzerø
10:53
У меня два Моника 22" 1680*1050 60гц
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Евгений Григорьев
10:52
Не одному. У нас обычно все Спутником называют. А тут прогресс)
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
Александр Олейников
10:52
Фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл! (с)
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
Дмитрий Карпов
10:52
Несколько моих знакомых покупали коробки с Вафлей - дороже 10-12 т.р не обходилось! )) А часто и 7-8 т.р. хватало. Но я донатить сюда вообще не хочу, даже на прем! С Вами полностью согласен - это того...
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Ivan Mikhailov
10:50
Но истории о том, как плащи-неведимки спасли бойцов конечно не байки, это другое
5 российский бойцов смогли выйти из окружения ВСУ благодаря плащам-невидимкам HiderX
genji
10:50
Две клавы облезли, тоже подкрашивал пару раз. Потом плюнул и купил механику с хотсвапом и ПБТ кейкапами. Теперь точно ничего не сотрется и просто так не сдохнет. А уж насколько приятнее самой клавой п...
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Денис Борзов
10:47
6800XT быстрее 7800XT Ну да, ну да)) Тут либо тестеры криворукие, либо сам тест где то подкручен
Появились первые результаты тестов видиокарт в 3DMark Steel Nomad
AleksK
10:46
Москва 7 мая
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем