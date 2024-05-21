На ней будут обкатываться техпроцессы с нормами менее 2 нм.

Расположенная в Бельгии научно-исследовательская компания Imec, как сообщает Reuters, вместе с другими локальными разработчиками может претендовать на получение $2,7 млрд субсидий от европейских властей по так называемому European Chips Act, являющемуся неким аналогом американского «Закона о чипах», направленному на поддержку развития региональной полупроводниковой промышленности.

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Источник изображения: Imec

Непосредственно Imec собирается использовать свою долю полученных субсидий на создание пилотной линии по производству чипов с использованием передовых литографических технологий. Известно, что Imec сотрудничает с ASML и уже начинает экспериментировать с новейшим литографическим сканером этой марки, который сочетает сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV). Эта бельгийская компания также консультирует японскую Rapidus, которая собирается наладить выпуск 2-нм чипов к 2027 году на территории Японии.

В целом, законодательная инициатива ЕС подразумевает выделение 43 млрд евро на поддержку региональной полупроводниковой промышленности. Конкретная пилотная производственная линия в лаборатории Imec должна помочь европейским производителям чипов освоить выпуск продукции с использованием литографических норм менее 2 нм. Соответствующие чипы найдут применение в автомобильной, медицинской, телекоммуникационных отраслях европейской экономики, не говоря уже о сфере высокопроизводительных вычислений. К финансированию проекта также приложили руку правительство Бельгии и ряда других стран, плюс нидерландская компания AMSL, которая выделила 1,1 млрд евро. Кстати, американская Intel и тайваньская TSMC до сих пор не получили гарантий от европейских властей по выделению субсидий на строительство новых предприятий в Германии.