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Новости Hardware Алексей Сычёв
Audi и SAIC выпустят совместно разработанный для китайского рынка электромобиль в 2025 году
Немцы начали учиться у китайцев.

Партнёрство Volkswagen с китайскими производителями электромобилей развивается поэтапно, и если в прошлом году SAIC и Audi только подписали меморандум о взаимопонимании, то в этом месяце, как сообщает CnEVPost, стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого создадут к 2025 году электромобиль для китайского рынка. Он не останется единственной моделью совместной разработки, просто остальные могут появиться позже.

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Источник изображения: SAIC

В июле прошлого года материнский концерн Volkswagen также подписал соглашение с китайским производителем электромобилей XPeng о намерениях инвестировать около $700 млн в его капитал в обмен на 4,99% акций китайской компании и сотрудничество в сфере разработки среднеразмерных электромобилей для китайского рынка. Две первые модели совместной разработки Volkswagen и SAIC выйдут на местный рынок в 2026 году. При этом немецкий концерн не откажется от продвижения в Китае собственных моделей на платформе MEB.

#электромобили #китайские производители #audi #saic
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