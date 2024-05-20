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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Операционный директор Apple договаривается с TSMC о выпуске северных процессоров
Для этого он посетил Тайвань.

По некоторым данным, уже в этом году Apple адаптирует собственные процессоры M2 Ultra для использования в серверной инфраструктуре. Сайт TrendForce со ссылкой на тайваньские СМИ сообщает, что операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) недавно посетил Тайвань с целью проведения переговоров с TSMC о выпуске серверных чипов компании из Купертино.

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Источник изображения: Apple

Возможно, речь идёт даже не о процессорах текущего поколения, а о будущих, поскольку прогнозировать потребности клиентов в выпуске продукции TSMC должна заблаговременно, и предметом переговоров с Apple могли даже стать 2-нм чипы. Насколько они будут отличаться от флагманских настольных решений Apple, пока судить сложно, но не исключено, что подобная диверсификация со временем произойдёт, если Apple почувствует востребованность серверных чипов. Они будут использоваться компанией для собственных нужд.

#apple #литографическое производство #tsmc #искусственный интеллект
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