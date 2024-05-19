Tesla виновата в этом в первую очередь.

Японская компания Panasonic остаётся крупным поставщиком тяговых аккумуляторов для нужд Tesla даже после того, как та наладила выпуск аккумуляторных ячеек собственными силами, а также привлекла к своему снабжению южнокорейскую LG Energy Solution, плюс китайские CATL и BYD. Представители Panasonic в интервью Nikkei Asian Review признались, что североамериканский рынок электромобилей просел сильнее, чем ожидалось, а потому на бизнесе этого поставщика батарей это скажется очевидным образом.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

О подобной динамике спроса Panasonic может судить хотя бы в силу необходимости поставлять в США для нужд Tesla аккумуляторные ячейки японского производства. По всей видимости, как отмечает источник, речь идёт об элементах типа 1865 первого поколения, которыми Tesla оснащает выпускаемыми в США флагманские электромобили Model S и Model X. Японской компании пришлось сократить объёмы выпуска данных аккумуляторных ячеек.

Panasonic теперь может претендовать на норму прибыли не более 9,1% в фискальном году, который завершится в следующем марте вместо первоначально заложенных в прогноз 12%. Кстати, в прошлом фискальном году Panasonic удалось получить рекордную чистую прибыль в размере $2,8 млрд, но в текущем операционная прибыль компании хоть и увеличится, но не до тех значений, которые закладывались в прогноз изначально. По словам представителей Panasonic, такая динамика финансовых показателей определяется не только спадом спроса на электромобили в США, но и неспособностью компании успевать подстраиваться под изменения в стратегии той же Tesla.