Не прошло и двух лет.

Ещё пару лет назад компания Tesla очень гордилась тем, то бортовой компьютер флагманских электромобилей Model S и Model X после рестайлинга обрёл графическую подсистему AMD с поддержкой RDNA 2, которая обеспечила машины способностью соперничать по быстродействию со специализированными игровыми консолями. Добавив в конце 2022 года поддержку игр из каталога Steam, компания Tesla окончательно закрепила подобную аналогию.

Тем не менее, как отмечает Electrek, поставляемые сейчас клиентам свежие экземпляры Model S и Model X, поддержку игр Steam более не обеспечивают. Об этом сообщается клиентам открыто, но без объяснения причин подобного решения.

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Источник изображения: Tesla

Скорее всего, функция просто была не востребована, поскольку коротать время в электромобилях за играми были готовы единицы клиентов. Штатные дисплеи бортовой развлекательной системы просто не так хорошо приспособлены для игр, а поддержка руля электромобиля в качестве игрового джойстика вообще была реализована в единичных играх. Разумеется, все подобные развлечения были доступны автовладельцам и пассажирам только на неподвижном электромобиле. Кстати, в ранее выпущенных машинах Tesla поддержка игр из Steam не блокируется, но она и не будет дальше развиваться.