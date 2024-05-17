На эти нужды придётся выделить ещё $150 млн.

Основная часть неприятностей, связанных с обнаружением дефектов в тяговых батареях электромобилей Chevrolet Bolt EV и EUV, выпала на долю американской корпорации General Motors в 2021 году, когда выпуск машин прекращался на полгода, а все выпущенные с 2017 года экземпляры были направлены либо на замену тяговой батареи за счёт производителя, либо подвергались программной корректировке алгоритма зарядки, которая снижала риск самопроизвольного возгорания батареи. Агентство Reuters сообщает, что судебные последствия этого скандала продолжают опустошать карманы General Motors и LG Energy Solution, а также родственной LG Electronics.

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Источник изображения: General Motors

В 2021 году, напомним, General Motors потратила на отзыв электромобилей Chevrolet Bolt EV и EUV около $1 млрд, но теперь суд приговорил её и поставщиков тяговых батарей в лице LG Energy Solution и бортовой электроники в лице LG Electronics к дополнительному возмещению ущерба автовладельцам. В частности, получившие новые прошивки до 31 декабря 2023 года владельцы электромобилей Chevrolet Bolt EV и EUV могут получить до $1400 компенсации, а прошедшие процедуру замены тяговой батареи могут рассчитывать на $700. Аналогичную сумму получат и те бывшие владельцы электромобилей указанных моделей, которые избавились от них, не дожидаясь исправлений или отзыва. Общие затраты ответчиков по этим компенсациям достигнут $150 млн.