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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По словам Илона Маска, следующая версия FSD позволит в десять раз дальше проезжать без вмешательства водителя в управление
И она начнёт ограниченное распространение уже в конце этой недели.

В конце этой недели, как отмечает Electrek, компания Tesla выпустит для внутреннего тестирования бета-версию FSD 12.4, которая улучшит способность бортовых систем электромобилей этой марки обходиться во время движения без вмешательства водителя. По словам генерального директора Илона Маска (Elon Musk), в среднем электромобиль Tesla с установленной версией FSD 12.4 сможет проезжать без вмешательства водителя в процесс управления от пяти до десяти раз больше, чем с версией FSD 12.3.

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Источник изображения: Electrek

Как добавил Илон Маск, в конце июня будет выпущена версия FSD 12.5, которая позволит не только увеличить «пробег в автоматическом режиме» относительно версии 12.4, но и объединить два куска программного кода, которые отвечают за поведение автоматики в городских условиях и на трассе соответственно. До сих пор эти части программного обеспечения существовали относительно независимо, но Маск уже давно обещает их объединить, а на практике этого не происходит с каждым новым обновлением версии.

#tesla #илон маск #автопилот #fsd
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