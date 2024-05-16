Пока сообщается лишь об одном пострадавшем.

Тайваньская компания TSMC по условиям договорённости с американскими властями должна построить к 2028 году три предприятия в штате Аризона, и самое современное из них будет выпускать 2-нм чипы на контрактной основе. В строительство трёх предприятий в Аризоне компания рассчитывает вложить около $65 млрд. Как отмечает Reuters, произошедший накануне инцидент с воспламенением и взрывом не приведёт к замедлению темпов работы.

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Источник изображения: TSMC

Подробности происшествия не разглашаются, но известно, что в результате взрыва пострадал водитель грузовика для перевозки отходов, он был доставлен в больницу. Местным пожарным пришлось выехать на объект для ликвидации возгорания. Непосредственно среди сотрудников TSMC или персонала, занятого в строительстве, никто не пострадал. Заметим, что строительство предприятий компании в Аризоне ведётся с отставанием от намеченного первоначально графика, поскольку в регионе чувствовалась нехватка квалифицированного персонала.