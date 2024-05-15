Бедной женщиной её теперь назвать язык не повернётся, но вряд ли её можно будет считать счастливой.

Второго октября прошлого года неизвестная машина в Сан-Франциско сбила женщину, переходящую дорогу, но несчастную отбросило под колёса прототипа автоматического такси Cruise, и это происшествие стало чередой злоключений для компании. Применив экстренное торможение, прототип не смог предотвратить наезда на пешехода, а хуже всего было то, что уже зажатую под днищем женщину машина протащила около шести метров по асфальту, намереваясь в соответствии с заложенным алгоритмом освободить проезжую часть. Камера по левому борту прототипа снимала торчащие ноги пострадавшей, но автоматика не смогла корректно распознать опасность, возникшую в результате этой ситуации.

Теперь Bloomberg сообщает, что пострадавшая в том ДТП женщина в этом году была выписана из больницы, а компания Cruise договорилась выплатить ей компенсацию в размере от $8 до $12 млн. Личность пострадавшей и состояние её здоровья тщательно скрываются от общественности.

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Источник изображения: Cruise

Cruise даже без учёта данной выплаты успела серьёзно пострадать в результате данного инцидента. С октября прошлого года компания не может возобновить коммерческую перевозку пассажиров на территории США, хотя в прошлом месяце стало известно о намерениях Cruise возобновить испытания беспилотных такси в Аризоне, но только с водителем за рулём, готовым вмешаться в любой момент. Сооснователи и ещё несколько руководителей Cruise покинули компании ещё в прошлом году, около четверти персонала пришлось сократить, да ещё и материнская корпорация General Motors решила урезать расходы на Cruise примерно на $1 млрд.