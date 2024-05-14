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Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработка «народного электромобиля» Tesla была почти завершена, когда Илон Маск приказал переключиться на роботакси
Случилось это где-то в конце февраля.

События последних недель позволили нам узнать, что Tesla восьмого августа представит роботизированное такси Cybercab, которое появится на дорогах общего пользования США к неопределённому пока сроку, а платформа следующего поколения, на которой должна быть основана новая модель стоимостью около $25 000, в чистом виде начнёт применяться не скоро, а будет делиться своими элементами с уже существующими моделями электромобилей Tesla в порядке плановой модернизации.

Издание The Information сообщает со ссылкой на анонимного специалиста Tesla, что компания шла в разработке недорогой модели электромобиля в соответствии с намеченным графиком, и вполне успевала начать его производство в следующем году, но Илон Маска (Elon Musk) внезапно решил переключиться на создание роботизированного такси.

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Источник изображения: Tesla

Решение о заморозке проекта «народного электромобиля» было принято Илоном Маском в конце февраля. Специалисты компании с тех пор ускоренными темпами приступили к разработке роботизированного такси, которое на тот момент существовало лишь в виде концептуальной идеи. Подобные резкие смены стратегического курса характерны для генерального директора Tesla, и на определённом этапе развития компании они наверняка станут причиной появления у совета директоров серьёзных претензий к её руководителю. Правда, пока сам Маск сохраняет за собой крупный пакет акций Tesla, это его волнует в меньшей степени.

#tesla #илон маск #электромобили tesla
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