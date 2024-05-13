Для него это стала первая за восемь лет машина «чужой» марки.

Руководители корпораций нередко злоупотребляют своим положением при совершении покупок. В своё время Илон Маск (Elon Musk) способствовал тому, чтобы основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) получил один из первых экземпляров кроссовера Tesla Model X без многомесячного ожидания. Теперь издание CnEVPost публикует интересную зарисовку на тему «одного дня из жизни» основателей двух китайских стартапов, специализирующихся на разработке и выпуске электромобилей.

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Источник изображения: XPeng

Всё дело в том, что глава и основатель Nio Уильям Ли (William Li, на фото справа) встретился с руководителем и основателем XPeng Хэ Сяопэном (He Xiaopeng, на фото слева) во время командировки последнего в Хэфэй, чтобы получить из его рук ключи от приобретённого в личное пользование электрического минивэна XPeng X9. Идея приобрести машину конкурирующей марки возникла у главы Nio во время телефонного разговора с главой XPeng в декабре прошлого года. Последняя из компаний вывела свой первый минивэн на рынок в январе текущего года, успев к концу апреля реализовать 9831 экземпляр. По сути, на новинку пришлись 31,5 % продаж электромобилей XPeng за первые четыре месяца текущего года.

Nio минивэны пока не предлагает, поэтому глава этой компании и мог заинтересоваться подобной покупкой, с целью изучения потребительских свойств машины, например. Тем более, что глава XPeng в декабре пообещал ему предоставить 50-процентную скидку на XPeng X9, покрыв разницу с официальной ценой из собственного кармана. Была ли совершена покупка на этих условиях, не уточняется, но машину главе Nio всё же вручили. Правда, из Хэфэя руководители конкурирующих автопроизводителей в Шанхай отправились на скоростном поезде, так что впечатления от владения минивэном конкурента глава Nio наверняка обнародует несколько позже.

В свою очередь, глава XPeng выразил заинтересованность в использовании инфраструктуры Nio по экспресс-замене тяговых батарей. Последняя из компаний уже располагает около 2400 станций экспресс-замены батарей на заряженные, процедура отнимает у пользователя не более пяти минут, выходить из машины для этого не требуется. Клиентам Nio с недавних пор доступны и тяговые батареи ёмкостью 150 кВт‧ч, которые обеспечивают запас хода до 1000 км без подзарядки, хотя их аренда и обходится пропорционально дороже. Если Nio увеличит количество таких станций до 5000 или 6000, XPeng может задуматься о сотрудничестве с этой компанией в данной сфере. Подобным образом уже поступили GAC, JAC, Changan, Chery и Geely. Кстати, в Хэфэй глава XPeng ездил не только для встречи с главой Nio, у которой в этом городе имеется предприятие, но и для визита на местный завод Volkswagen. Немецкий автопроизводитель в прошлом году заявил о покупке 4,99% акций XPeng за $700 млн, компании должны в ближайшие пару лет выпустить на рынок Китая два среднеразмерных электромобиля совместной разработки.