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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель XPeng лично вручил купленный основателем Nio электрический минивэн X9
Для него это стала первая за восемь лет машина «чужой» марки.

Руководители корпораций нередко злоупотребляют своим положением при совершении покупок. В своё время Илон Маск (Elon Musk) способствовал тому, чтобы основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) получил один из первых экземпляров кроссовера Tesla Model X без многомесячного ожидания. Теперь издание CnEVPost публикует интересную зарисовку на тему «одного дня из жизни» основателей двух китайских стартапов, специализирующихся на разработке и выпуске электромобилей.

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Источник изображения: XPeng

Всё дело в том, что глава и основатель Nio Уильям Ли (William Li, на фото справа) встретился с руководителем и основателем XPeng Хэ Сяопэном (He Xiaopeng, на фото слева) во время командировки последнего в Хэфэй, чтобы получить из его рук ключи от приобретённого в личное пользование электрического минивэна XPeng X9. Идея приобрести машину конкурирующей марки возникла у главы Nio во время телефонного разговора с главой XPeng в декабре прошлого года. Последняя из компаний вывела свой первый минивэн на рынок в январе текущего года, успев к концу апреля реализовать 9831 экземпляр. По сути, на новинку пришлись 31,5 % продаж электромобилей XPeng за первые четыре месяца текущего года.

Nio минивэны пока не предлагает, поэтому глава этой компании и мог заинтересоваться подобной покупкой, с целью изучения потребительских свойств машины, например. Тем более, что глава XPeng в декабре пообещал ему предоставить 50-процентную скидку на XPeng X9, покрыв разницу с официальной ценой из собственного кармана. Была ли совершена покупка на этих условиях, не уточняется, но машину главе Nio всё же вручили. Правда, из Хэфэя руководители конкурирующих автопроизводителей в Шанхай отправились на скоростном поезде, так что впечатления от владения минивэном конкурента глава Nio наверняка обнародует несколько позже.

В свою очередь, глава XPeng выразил заинтересованность в использовании инфраструктуры Nio по экспресс-замене тяговых батарей. Последняя из компаний уже располагает около 2400 станций экспресс-замены батарей на заряженные, процедура отнимает у пользователя не более пяти минут, выходить из машины для этого не требуется. Клиентам Nio с недавних пор доступны и тяговые батареи ёмкостью 150 кВт‧ч, которые обеспечивают запас хода до 1000 км без подзарядки, хотя их аренда и обходится пропорционально дороже. Если Nio увеличит количество таких станций до 5000 или 6000, XPeng может задуматься о сотрудничестве с этой компанией в данной сфере. Подобным образом уже поступили GAC, JAC, Changan, Chery и Geely. Кстати, в Хэфэй глава XPeng ездил не только для встречи с главой Nio, у которой в этом городе имеется предприятие, но и для визита на местный завод Volkswagen. Немецкий автопроизводитель в прошлом году заявил о покупке 4,99% акций XPeng за $700 млн, компании должны в ближайшие пару лет выпустить на рынок Китая два среднеразмерных электромобиля совместной разработки.

#китай #электромобили #китайские производители #nio #xpeng #минивэн
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Автор прав - фантастика уровня 15 летнего подростка. Полностью согласен со всем написанным.
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