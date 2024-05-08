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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Легендарный телефон Nokia 3210 получил современное «переиздание» по случаю своего 25-летия
Анонс сделала HMD Global — нынешний владелец прав на бренд Nokia.

HMD Global, владелец прав на бренд Nokia, анонсировал релиз модернизированной модели знакового мобильного телефона рубежа веков – Nokia 3210, отмечая четверть века со дня запуска оригинального устройства. Новая версия Nokia 3210 сочетает в себе классический вид предшественника с передовыми техническими возможностями.

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Бен Вуд, основатель британского Музея мобильных телефонов, прокомментировал возвращение Nokia 3210, отметив его исключительную значимость в истории Nokia и ностальгическое значение для тех, для кого он был первым мобильником. Версия ретро телефона в год его юбилея предназначена вызвать интерес у потребителей.

Среди особенностей обновленной модели – поддержка сетей 4G, 2,4-дюймовый цветной экран и процессор Unisoc T107. Память аппарата составляет 64 Мбайт, расширяемая за счет внешнего накопителя объемом до 32 Гбайт благодаря microSD слоту.

Встроенная 2-мегапиксельная камера с функцией фонарика на тыловой стороне аппарата, Bluetooth 5.0, возможность прослушивания музыки и FM-радио дополняют его функционал. Кроме того, устройство предлагает доступ к облачным сервисам Nokia, включающим доступ к новостям и роликам YouTube Shorts, и игру Snake («змейка»). Работает новая модель на операционной системе S30+.

Трубку предложат в нескольких цветовых вариантах: синем (Scuba Blue), золотистом (Y2K Gold) и черном (Grunge Black). Цена будет варьироваться в зависимости от региона продаж.

#nokia #hmd global #nokia 3210
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