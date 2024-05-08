Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Доля клиентских процессоров со встроенной графикой превысила 90%
В течение пяти лет она приблизится к 98%.

Как отмечают аналитики Jon Peddie Research, до первого квартала этого года рынок центральных процессоров для ПК рос в натуральном выражении четыре квартала подряд, и его падение на 9,4% по итогам первого квартала может указывать на стабилизацию ситуации, поскольку первый квартал исторически является «низким сезоном». В соответствии с ожиданиями экспертов, в текущем квартале поставки процессоров для ПК тоже сократятся в последовательном сравнении.

реклама

Источник изображения: AMD

Впрочем, в годовом сравнении объёмы поставок процессоров для ПК выросли по итогам первого квартала на 33% до 62 млн штук. При этом доля мобильных моделей увеличилась с 68 до 73 %, а настольных сократилась с 32 до 72 %. Более того, доля процессоров со встроенной графикой превысила 90 %, за первый квартал было отгружено 56 млн таких процессоров, что на 30% больше, чем годом ранее. По прогнозам Jon Peddie Research, в течение пяти лет доля процессоров со встроенной графикой приблизится к 98%.

Что характерно, объёмы поставок серверных процессоров в первом квартале сократились на 13% последовательно и на 17% в годовом сравнении. Это легко объясняется тем, что покупатели тратят больше средств на приобретение ускорителей вычислений на основе GPU, а центральные процессоры покупают по остаточному принципу.

#аналитика #процессоры #jon peddie research
+
Написать комментарий (0)
Проект Apple по разработке серверных процессоров получил обозначение ACDC
UBS: облачные гиганты в этом году потратят $200 млрд на развитие вычислительной инфраструктуры систем ИИ
Nintendo призналась в готовности представить преемницу Switch до апреля следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
32
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
20
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
86
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
274
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
243
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
15

Сейчас обсуждают

andruhsss
06:47
Как перешел на 11 то время перестало автоматом синхронизироваться, каждый месяц вручную кнопку тыкаю, на 10 нормально, такое на 2 компах.
Blackview представляет рекордно тонкий ноутбук AceBook 8 на Intel N97
komatoz2000
06:46
В те игры в которые я играю и без длсс и сдлсс спраляется , но речь сейчас не об этом. А о том, что 4к монитор лучший выбор на текущий момент для работы по соотношению цена / эффективность. А лучш...
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
komatoz2000
06:44
Да именно так. После моего 4к монитора на FHD монитор сына я вообще не могу смотреть теперь без слез, а в офисе, куда я иногда прихожу там для работы FHD монитор от которого я страдаю :)). Так что н...
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
komatoz2000
06:41
я на 4к мониторе тестил игры ки берпук 2077 например во всех разрешениях, везде картинка хуже чем в нативном разрешении и в этом смысле LCD не CRT к сожалению.
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
komatoz2000
06:36
Именно по этой причине танки давно забросил, сейчас захожу раз в три месяца под пиффко :)) чисто поугарать от "нововведений"
WoT это казино - вращай и выигрывай
Radioman
06:31
Спирт 98% , как понять?
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Китя
06:21
Жидкий металл не дружит с медью. он её окисляет и приходит хана пятки.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Китя
06:19
В такие игры типа соника играют только голубки.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Ky2ky
06:17
Теперь все тесты надо переделывать тестерам в сторону уменьшения мощности , иначе неправда получается про производительность процессора то.
Профили Performance и Baseline значительно урезают производительность флагманских процессоров Intel
Китя
06:15
Когда купил 4090. Играл в игры на максималках и периодически шёл запашок от разъема. Лечится только выкладываешь на Авито и продаешь.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем