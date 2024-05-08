В течение пяти лет она приблизится к 98%.

Как отмечают аналитики Jon Peddie Research, до первого квартала этого года рынок центральных процессоров для ПК рос в натуральном выражении четыре квартала подряд, и его падение на 9,4% по итогам первого квартала может указывать на стабилизацию ситуации, поскольку первый квартал исторически является «низким сезоном». В соответствии с ожиданиями экспертов, в текущем квартале поставки процессоров для ПК тоже сократятся в последовательном сравнении.

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Источник изображения: AMD

Впрочем, в годовом сравнении объёмы поставок процессоров для ПК выросли по итогам первого квартала на 33% до 62 млн штук. При этом доля мобильных моделей увеличилась с 68 до 73 %, а настольных сократилась с 32 до 72 %. Более того, доля процессоров со встроенной графикой превысила 90 %, за первый квартал было отгружено 56 млн таких процессоров, что на 30% больше, чем годом ранее. По прогнозам Jon Peddie Research, в течение пяти лет доля процессоров со встроенной графикой приблизится к 98%.

Что характерно, объёмы поставок серверных процессоров в первом квартале сократились на 13% последовательно и на 17% в годовом сравнении. Это легко объясняется тем, что покупатели тратят больше средств на приобретение ускорителей вычислений на основе GPU, а центральные процессоры покупают по остаточному принципу.