Анонс RTX 5080 и 5090 произойдет одновременно в четвёртом квартале 2024-го.

NVIDIA готовится представить новые видеокарты из серии RTX 50 Blackwell, и первой из них, согласно последним данным от известного инсайдера kopite7kimi, станет модель RTX 5080. Эксперт, репутация которого подкреплена многочисленными достоверными утечками информации о продуктах компании, опровергает ранее распространенные слухи о том, что первой выйдет RTX 5090. Новость об этом привлекла внимание издания Wccftech.

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Инсайдеры предполагают, что анонс RTX 5080 и 5090 произойдет одновременно в четвёртом квартале 2024 года, при этом в продажу RTX 5080 поступит первой и будет предлагаться по более доступной цене, в то время как релиз RTX 5090 ожидается немного позже. Характеристики и ценник новых карт пока держатся в тайне.

Ожидается, что новые видеокарты будут оснащены памятью GDDR7, которая обеспечит скорость передачи данных 28 Гбит/с на контакт и построена на 512-битной шине, максимальный объем видеопамяти может составить до 32 Гбайт.

Для сравнения: в предыдущем поколении видеокарт ADA Lovelace первой на рынке появилась модель RTX 4090, после чего последовал выпуск RTX 4080. Между стартом их продаж прошёл примерно один месяц.