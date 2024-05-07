Американский рынок крупнейший китайский производитель не считает открытым.

Глава американского подразделения китайского автогиганта BYD Стелла Ли (Stella Li), как отмечает Nikkei Asian Review, на одном из деловых форумов в Лос-Анджелесе на этой неделе выразила отношение компании к происходящему на американском рынке. Напомним, что по итогам четвёртого квартала прошлого года BYD удалось стать крупнейшим поставщиком электромобилей в мире, пока в первом квартале американская Tesla не добилась реванша в свою пользу.

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Источник изображения: Reuters

Во-первых, представительница BYD выразила недоумение по поводу стремления американских властей ограждать местный рынок электромобилей от продукции данной китайской марки и её соотечественников. Компания работает в таком сегменте рынка, который далёк по своей специфике от тех же социальных сетей (TikTok) и рынка телекоммуникационных технологий (Huawei), поэтому и опасности для национальной безопасности США продукция BYD представлять не может, по мнению Стеллы Ли. Впрочем, даже если об этом не говорится, она наверняка понимает, что американские власти просто защищают национальный автопром от конкуренции со стороны китайских марок. Дональд Трамп (Donald Trump), известный своей антикитайской риторикой, в случае своего повторного избрания на пост президента США пообещал поднять импортную пошлину на ввоз китайских электромобилей до 100%.

В силу этих причин Стелла Ли не может назвать американский рынок в его нынешнем состоянии открытым и справедливым. Следовательно, и выводить свою продукцию в сегменте электромобилей в США компания BYD не собирается. Зато она готова рассмотреть возможность поставок своих тяговых батарей для нужд американских автопроизводителей. В конце концов, компанию Tesla она ими уже снабжает, пусть преимущественно и на китайском внутреннем рынке. Китайские цепочки производства и поставок, по мнению главы американского представительства BYD, являются самыми эффективными в мире, а потому автопроизводители в США могли бы выиграть от сотрудничества с китайскими поставщиками тяговых батарей. Кстати, недавно американские власти отсрочили на два года ужесточение правил предоставления субсидий гражданам США на покупку электромобилей, которое подразумевало, что на помощь государства не смогут претендовать покупатели машин, в батареях которых используется произведённый в КНР графит. Заместить его на сырьё из других стран пока не представляется возможным, поэтому ужесточать правила власти США пока не решились.