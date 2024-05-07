Приличная часть этой суммы перепадёт NVIDIA.

В череде квартальных отчётов соответствующее мероприятие NVIDIA стоит особняком, поскольку оно намечено на 22 мая. Это, как поясняет Bloomberg, позволяет компании хранить интригу в отношении прогнозов по развитию рынка компонентов для систем искусственного интеллекта на ближайшие месяцы. Кроме того, статистика прошлого квартала даст инвесторам какие-то ориентиры по темпам роста выручки Tesla в серверном сегменте.

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Источник изображения: NVIDIA

Аналитики UBS ожидают, что «большая четвёрка» игроков рынка облачных услуг в лице Meta Platforms, Google, Amazon и Microsoft в этом году в совокупности потратит $200 млрд на расширение и модернизацию своей вычислительной инфраструктуры, связанной с системами искусственного интеллекта. Это на 10% больше, чем упоминалось в прошлой версии прогноза. Соответственно, немалая часть этих денег достанется NVIDIA, поскольку компания остаётся главным поставщиком ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.