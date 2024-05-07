Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
UBS: облачные гиганты в этом году потратят $200 млрд на развитие вычислительной инфраструктуры систем ИИ
Приличная часть этой суммы перепадёт NVIDIA.

реклама

В череде квартальных отчётов соответствующее мероприятие NVIDIA стоит особняком, поскольку оно намечено на 22 мая. Это, как поясняет Bloomberg, позволяет компании хранить интригу в отношении прогнозов по развитию рынка компонентов для систем искусственного интеллекта на ближайшие месяцы. Кроме того, статистика прошлого квартала даст инвесторам какие-то ориентиры по темпам роста выручки Tesla в серверном сегменте.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Аналитики UBS ожидают, что «большая четвёрка» игроков рынка облачных услуг в лице Meta Platforms, Google, Amazon и Microsoft в этом году в совокупности потратит $200 млрд на расширение и модернизацию своей вычислительной инфраструктуры, связанной с системами искусственного интеллекта. Это на 10% больше, чем упоминалось в прошлой версии прогноза. Соответственно, немалая часть этих денег достанется NVIDIA, поскольку компания остаётся главным поставщиком ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.

#nvidia #аналитика #microsoft #финансы #google #искусственный интеллект #amazon #meta platforms #ubs
+
Написать комментарий (0)
В следующем году HBM будет отвечать за 10% объёмов выпуска всей памяти DRAM
Проект Apple по разработке серверных процессоров получил обозначение ACDC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
23
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
300
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
96
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
15
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
15
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
30
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
250
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
3
Американский стратег развенчал западный миф о "избыточных производственных мощностей Китая"
2

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
10:20
Вопли из петушиного угла )))
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Александр
10:19
Всё правильно: 11 Винда работает как часы... Китайские... Электронные... Также бесшумно и беззвучно, но время точно показывает.)))
Blackview представляет рекордно тонкий ноутбук AceBook 8 на Intel N97
Waramagedon
10:16
Скажу из собственного опыта работы - приятного мало от передающейся земле вибрации ветряков. В сильные ветра похоже на землетрясение рядом с ветряками.
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
Василий Коренков
10:15
Аналогично с 2022 года работает 12900k, охлаждается воздухом, пока проблем не замечал. Из AMD процессоров был только 386sx40, претензий к нему особо не было, разве что отваливалась звуковая карта при ...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Pandas
10:15
Та под лавку уже скройся, не мешай общению нормальному.
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Сергей Медков
10:15
Ты все врёшь. Линукс кривой. Им невозможно пользоваться! Только великий чимбал делает кошерный линукс! Я читал его статьи. Хотя линукс в глаза не видел.
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
DANYNAFIG
10:13
Если появится ии значит винда тормозить и тупить начнёт :)
Blackview представляет рекордно тонкий ноутбук AceBook 8 на Intel N97
Апшеронский скакел
10:12
Лечится не пробовал или ты из дурки вещаешь?
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Waramagedon
10:11
С такими мыслями поедешь на зону как предатель Белоруси.
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
Апшеронский скакел
10:10
Пукан свой охлади, #нефанат
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем