В новинке используется термоинтерфейс с фазовым переходом.

Производитель XFX представил новую версию флагманской видеокарты AMD текущего поколения — Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana. Данная видеокарта привлекает к себе внимание благодаря массивной системе охлаждения с уникальным дизайном и тремя вентиляторами на магнитном креплении.

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Система охлаждения новинки занимает четыре слота расширения, общие размеры устройства следующие: 346 x 130 x 68 мм. Видеокарта оснащена тремя 100-мм вентиляторами с, как утверждает производитель, запатентованной технологией магнитного подключения. Интересный момент заключается в том, что они съёмные — это упрощает процесс чистки или замены. Каждый из вентилей создаёт поток на уровне 70,08 CFM и статическое давление на уровне 4,88 мм вод. ст. Заявленная скорость — до 3200 об/мин.

Система охлаждения Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana получила название Fengling Cooling Architecture 4.0. В техническом плане всё это «добро» выглядит следующим образом:

испарительная камера объёмом 62 586мм3 для отвода тепла с GPU и чипов памяти;

шесть медных теплопроводящих трубок;

радиатор с 216 алюминиевыми рёбрами;

термопрокладка Honeywell PTM 7950 с фазовым переходом с высокой теплопроводностью;

алюминиевая задняя усиливающая пластина.

Видеокарту XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana можно предзаказать на китайской торговой онлайн-площадке JD.com за 7899 юаней (около $1090). Первым покупателям обещана скидка в размере 200 юаней (около $28).