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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США выделили $285 млн на субсидирование создания цифровых двойников в национальном полупроводниковом производстве
Это позволит оптимизировать освоение новых технологий при выпуске чипов.

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Если использовать не очень удачный каламбур, то в современном мире многие заинтересованы в создании «цифровых двойников», а вот «цифровые тройники» и «цифровые удлинители» никого интересуют. Впрочем, если говорить серьёзно, то под технологией «цифровых двойников» подразумевается создание виртуальных объектов со взаимосвязями, воспроизводящими реальные процессы. На таких цифровых моделях удобно обкатывать новые производственные методы, не рискуя инвестициями в реальное оборудование и оснастку.

По информации Bloomberg, власти США решили выделить $285 млн субсидий на создание института цифровых двойников в сфере производства полупроводниковой продукции, который позволил бы американским предприятиям «обкатывать» все нововведения в виртуальной среде, прежде чем внедрять на практике.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Средства будут направлены из общей суммы в $11 млрд на исследования и разработки в полупроводниковой сфере, предусмотренной подписанным в 2022 году «Законом о чипах». Цифровые двойники, по замыслу авторов инициативы, помогут американским предприятиям быстрее осваивать передовые технологии в области производства полупроводниковых компонентов, а также более рационально планировать модернизацию предприятий или их расширение. Субсидии на развитие этой программы будут выдаваться только организациям, имеющим штаб-квартиру в США. Приём заявок от соискателей будет продолжаться до 9 сентября текущего года.

#полупроводники #литографическое производство #виртуальная реальность #субсидии #закон о чипах
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