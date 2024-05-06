Но не за счёт сегмента смартфонов, главным образом.

Пока аналитики гадали, как изменится выручка Apple во втором квартале, её ключевой подрядчик по сборке электронных устройств — компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry) успела отчитаться о результатах деятельности в апреле, как отмечает Bloomberg. Примечательно, что для самой Foxconn второй квартал традиционно является не очень сильным периодом с точки зрения выручки, поскольку заказчики в это время обычно меняют старое поколение устройств на новое, но в этом году компания рассчитывает на увеличение выручки по итогам второго квартала как последовательно, так и в годовом сравнении.

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Источник изображения: Quartz

Представители Foxconn отметили, что в апреле выручка компании выросла до рекордных $15,8 млрд, это на 19% больше результата аналогичного месяца прошлого года. Выручка росла как в сегменте умных электронных устройств, к которым относятся и смартфоны, так и на направлении серверных решений для систем искусственного интеллекта. Возможно, именно последний фактор и помог Foxconn компенсировать негативное влияние сезонных тенденций на рынке смартфонов. Считается, что сборка iPhone формирует более половины всей выручки Foxconn. В текущем квартале компания рассчитывает увеличить выручку как последовательно, так и год к году.