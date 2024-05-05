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Новости Hardware Алексей Сычёв
Американское IPO оценит бизнес Zeekr более чем в $5 млрд
Время для размещения выбрано не очень удачное с точки зрения конъюнктуры фондового рынка.

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Дочерняя компания Geely, выпускающая премиальные электромобили под маркой Zeekr, как отмечает ресурс CnEVPost, в эту пятницу подала заявку на публичное размещение акций в Нью-Йорке. Рассчитывая реализовать около 17,5 млн депозитарных расписок, каждая из которых эквивалентна десяти обычным акциям Zeekr, компания стремится попасть в диапазон от $18 до $21 за штуку и выручить $367,5 млн.

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Источник изображения: CnEVPost

Подобный результат размещения оценит капитализацию компании в $5,13 млрд, что заметно ниже итогов размещения акций конкурирующих Nio (11,6 млрд) и XPeng ($8,55 млрд), не говоря уже о Li Auto ($29,7 млрд). Снижению интереса западных инвесторов к акциям китайских компаний способствовало обострение внешнеполитической обстановки, которое наблюдается в последнее время. В сентябре прошлого года сообщалось, что Zeekr планирует оценить свою капитализацию в $18 млрд.

Компания остаётся убыточной, хотя норма прибыли от реализации её электромобилей неуклонно растёт. В текущем году она рассчитывает выйти на безубыточность по принятым в Гонконге методам ведения бухгалтерской отчётности, а по итогам 2024 года Zeekr стремится увеличить объёмы продаж на 94% до 230 000 электромобилей.

#финансы #электромобили #акции #китайские производители #ipo #zeekr
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