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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
CATL провела переговоры о лицензировании технологий выпуска батарей с десятком производителей
По меньшей мере, Ford поддался на уговоры о сотрудничестве.

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Китайский ресурс CnEVPost майские праздники провёл продуктивно, собирая интересную информацию в сфере электромобилей и тяговых батарей, в результате к завершению затянувшихся выходных на сайте появилось обширное интервью с анонимным представителем компании CATL, которая по итогам прошлого года контролировала 36,8% мирового рынка тяговых батарей для электромобилей.

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Источник изображения: CnEVPost

По словам источника, CATL уже провела переговоры с более чем десятью производителями батарей и электромобилей, которые могли бы в обмен на лицензионные отчисления получить от CATL не только технологии производства тяговых батарей, но и помощь в строительстве профильных предприятий за пределами Китая. Подобный принцип позволит компании выйти на те внешние рынки, где присутствию китайского бизнеса в чистом виде не очень рады местные власти. По крайней мере, в США у CATL уже ведётся строительство совместного предприятия с Ford Motor, а ещё слухи приписывают компании ведение переговоров с General Motors.

Представители лидера мирового рынка в сегменте LFP-батарей убеждены, что мировые мощности по выпуску тяговых батарей до сих пор ограничены, и для скорейшего перехода на экологически чистые виды транспорта нужно выпускать больше аккумуляторов. Только в этом году по всему миру будет продано 16,7 млн легковых электромобилей. На рынке мало крупных и высокоэффективных предприятий по выпуску тяговых батарей, которые делают этот вид деятельности достаточно прибыльным.

#электромобили #китайские производители #тяговые аккумуляторы #catl
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CATL считает, что у натриево-ионных батарей больше перспектив применения в гибридном виде
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