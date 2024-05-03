Кинофильм «Пятый элемент» становится пророческим хотя бы в этой части.

Калифорнийская компания Joby Aviation, как сообщается в официальном пресс-релизе, после четырёх лет испытаний предсерийных прототипов летающих такси с функцией вертикального взлёт и посадки готова перейти к новой фазе испытаний, подразумевающей опытную эксплуатацию серийных образцов. Два экземпляра летательных аппаратов, которые по своим характеристикам повторяют будущие серийные, уже изготовлены и могут приступать к испытаниям.

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Источник изображения: Joby Aviation

Предсерийные варианты электролётов Joby за четыре года испытаний преодолели по воздуху более 52 000 км и совершили более 1500 полётов, из которых более 100 управлялись пилотом из кабины прототипа. Эти летательные аппараты на практике доказали способность преодолевать до 250 км по воздуху без подзарядки, набирать высоту более 3000 м и развивать скорость более 320 км/ч. В ходе одного из этапов испытаний один прототип совершил подряд 31 полёт за два дня. Помимо пилота, летательный аппарат способен взять на борт четырёх пассажиров. Коммерческую эксплуатацию таких летающих такси Joby планирует начать в ОАЭ в 2026 году, а пока пытается получить все необходимые для этого сертификаты хотя бы в США.