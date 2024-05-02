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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Huawei Pura 70 готовится к дебюту в России: флагманский смартфон с Kirin 9010 и ценой от 70 до 130 тысяч рублей
Предзаказы стартуют с 15 мая, начало розничных продаж намечено на 23 мая.

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Huawei недавно представила глобальную версию своих высокопроизводительных смартфонов серии Pura 70. Эти новые модели — Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra — оборудованы передовым чипом Kirin 9010 и доступны для потребителей по всему миру, включая российский рынок.

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Главные характеристики Huawei Pura 70:

  • Чип и техпроцесс: 7-нм, новейший восьмиядерный Kirin 9010.
  • Оперативная память: от 12 до 16 Гбайт ОЗУ.
  • Встроенная память: от 256 Гбайт до 512 Гбайт с возможностью выбора модели 1 Тбайт в Китае.
  • Камеры: основная камера на 50 Мп, широкоугольные и телеобъективы разной мощности в зависимости от модели.
  • Дисплей: 6,6 или 6,8 дюймов LTPO OLED с адаптивным обновлением до 120 Гц.
  • Операционная система: EMUI 14.2 для глобального рынка.
  • Цвета и цены: доступность моделей от базовой до Ultra по цене от 69 999 до 129 999 рублей в России.

Предзаказ моделей Pura 70 возможен в России с 15 мая, с началом розничных продаж 23 мая. Устройства представлены в различных конфигурациях и цветовых вариантах, предлагая пользователям богатый выбор.

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