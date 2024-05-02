Быстрее, чем это было с архитектурой Zen 4.

На квартальной отчётной конференции AMD на этой неделе стало известно, что до конца текущего года компания собирается вывести процессоры с архитектурой Zen 5 в мобильном и серверном сегментах рынка. В последнем случае речь идёт о процессорах EPYC семейства Turin, образцы которых уже поставляются крупным клиентам компании.

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Источник изображения: AMD

Процессоры Turin, как подчеркнула глава компании Лиза Су (Lisa Su), совместимы на уровне платформы и разъёмов с существующими системами на базе процессоров поколения Genoa, поэтому экспансия первых будет достаточно быстрой — она даже опередит темпы перехода от Milan к Genoa. В структуре поставок AMD процессоры Genoa и Turin будут какое-то время сосуществовать. Последним будет по плечу более широкий спектр вычислительных нагрузок, поэтому появление на рынке процессоров Turin расширит рынок сбыта для серверных решений AMD. Во втором полугодии выручка компании в серверном сегменте должна вырасти на значительную двузначную величину в процентах, как считает Лиза Су, подразумевая и усилия AMD по продвижению на рынок своих ускорителей вычислений семейства Instinct. Уже во втором квартале серверная выручка AMD должна заметно вырасти, по её словам.