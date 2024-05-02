Юбилей прошёл в скромной рабочей атмосфере.

Вездесущий ресурс VideoCardz счёл нужным напомнить, что 55 лет назад в Санта-Кларе была основана компания AMD, у истоков которой стоял Джерри Сандерс (Jerry Sanders, на фото слева) и группа его единомышленников. Они, как и основатели Intel, были выходцами из компании Fairchild Semiconductor, поэтому такое своего рода «соседство» обеспечило параллельное развитие обеих компаний на последующие годы. В штате AMD успел поработать и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), прежде чем в 1993 году решил создать компанию, разрабатывающую графические процессоры.

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Источник изображения: AMD

К слову, сама AMD к теме дискретной графики прикоснулась только в 2006 году, когда приобрела канадского разработчика решений семейства Radeon — компанию ATI Technologies. Генеральным директором AMD до 2002 года оставался её основатель Джерри Сандерс, но потом он уступил место Гектору Руизу (Hector Ruiz), а прежде чем в 2014 году этот пост заняла Лиза Су (Lisa Su), в этой должности с 2008 по 2011 год успел поработать Дирк Мейер (Dirk Meyer), прежде чем его в 2011 году сменил Рори Рид (Rory Read).