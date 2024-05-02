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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США запретят ввозить в страну телекоммуникационное оборудование, самостоятельно сертифицированное Huawei
Как всегда, под предлогом угрозы для национальной безопасности.

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Несмотря на санкции, под которые китайская Huawei Technologies попала в США с 2019 года, до сих пор местная Федеральная комиссия по связи (FCC) считала действительными сертификаты на продукцию этой марки, выданные «придворной» лабораторией Huawei. Как поясняет Reuters, на прошлой неделе соответствующий сертификационный орган лишился профильной аккредитации, и теперь собственноручно сертифицированное Huawei оборудование нельзя будет ввозить на территорию США и применять его в составе национальных сетей связи.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Более того, законодательная инициатива, которую поддерживает и руководство FCC, предусматривает отказ от признания сертификатов, выданных связанными с компаниями Hikvision, Dahua и Hytera лабораториями. Эти компании специализируются на производстве систем видеонаблюдения и средств связи, использование их продукции государственными структурами в США уже запрещено, а теперь из-за отсутствия сторонних сертификатов FCC сможет в случае необходимости поставить заслон на пути импорта данного оборудования в США в целом.

#сша #huawei #санкции #сети и телекоммуникация
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