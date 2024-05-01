Вы продаёте Cybertruck? Нет, показываю…

Пока электрический пикап Tesla Cybertruck официально предлагается только в Северной Америке, а его выпуском занимается только предприятие компании в штате Техас. Это не мешает компании следовать главной цели выпуска подобного необычного электромобиля — привлечению внимания клиентов к другой продукции марки. Гастрольный тур Tesla Cybertruck под названием CyberOdyssey, начнётся в текущем месяце с Германии.

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Источник изображения: Tesla

Само по себе появление Tesla Cybertruck в городах Европы с демонстрационными целями ещё не означает, что компания собирается вывести его на местный рынок. Во-первых, довольно крупная машина не совсем практична с точки зрения удобства эксплуатации на тесных улочках европейских городов в исторической части. Во-вторых, у местных регуляторов могут возникнуть вопросы к её безопасности, ведь внешние панели из нержавеющей стали представляют определённую угрозу для других участников дорожного движения, особенно пешеходов и велосипедистов.

Интересно, что в крупных городах Германии, где Cybertruck будет выставляться на обозрение публики по три дня, начиная с завтрашнего дня, для посещения экспозиции необходимо записываться заранее и оговаривать количество посетителей, которые прибудут по одной заявке. Судя по карте на сайте Tesla, электрический пикап с подобной миссией объедет не только всю Европу, но и побывает в ОАЭ и Катаре. Местным пейзажам подобная машина подойдёт гораздо лучше, но пока возможность появления Tesla Cybertruck в продаже на Ближнем Востоке ничего не сообщается.