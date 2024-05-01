Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla отправит Cybertruck в демонстрационный тур по Европе и Ближнему Востоку
Вы продаёте Cybertruck? Нет, показываю…

реклама

Пока электрический пикап Tesla Cybertruck официально предлагается только в Северной Америке, а его выпуском занимается только предприятие компании в штате Техас. Это не мешает компании следовать главной цели выпуска подобного необычного электромобиля — привлечению внимания клиентов к другой продукции марки. Гастрольный тур Tesla Cybertruck под названием CyberOdyssey, начнётся в текущем месяце с Германии.

реклама

Источник изображения: Tesla

Само по себе появление Tesla Cybertruck в городах Европы с демонстрационными целями ещё не означает, что компания собирается вывести его на местный рынок. Во-первых, довольно крупная машина не совсем практична с точки зрения удобства эксплуатации на тесных улочках европейских городов в исторической части. Во-вторых, у местных регуляторов могут возникнуть вопросы к её безопасности, ведь внешние панели из нержавеющей стали представляют определённую угрозу для других участников дорожного движения, особенно пешеходов и велосипедистов.

Интересно, что в крупных городах Германии, где Cybertruck будет выставляться на обозрение публики по три дня, начиная с завтрашнего дня, для посещения экспозиции необходимо записываться заранее и оговаривать количество посетителей, которые прибудут по одной заявке. Судя по карте на сайте Tesla, электрический пикап с подобной миссией объедет не только всю Европу, но и побывает в ОАЭ и Катаре. Местным пейзажам подобная машина подойдёт гораздо лучше, но пока возможность появления Tesla Cybertruck в продаже на Ближнем Востоке ничего не сообщается.

#tesla #европа #ближний восток #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)
Tesla договорилась о запуске FSD в Китае, обеспечив обработку данных пользователей на территории страны
Tesla Cybertruck получит новые режимы движения по бездорожью
Эксперты считают, что для защиты европейского рынка электромобилей от китайских надо задрать пошлины до 55%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
10
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
52
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
195
Как понять, что пришло время переустановить Linux
106
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
24
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
5
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
10
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
11

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
10:36
Как у той осетрины.
BZ: Отступление ВСУ из Очеретино вызывало резонанс на Украине
ЧatoБoт
10:35
На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России. https:/...
BZ: Отступление ВСУ из Очеретино вызывало резонанс на Украине
l33t_h4x00r
10:28
свежесформированная в 2022 году 115-я механизированная бригада. - а какая у нее свежесть? сейчас 2024 если что....
BZ: Отступление ВСУ из Очеретино вызывало резонанс на Украине
grazer08
10:10
Сейчас не то время, когда можно сидеть на двух стульях и армянам придется решать: суверенитет и благополучие или подачки и обещания, но в дальнейшем полная зависимость и уничтожение!
В МИД Армении сообщили, что останутся в ОДКБ, но не будут принимать участие в деятельности альянса
Виталий Карпов
10:07
Краткость сестра таланта... А чё Ютуб не юзаешь как хранилище для видео у самого там на 700 теров видосов Да и других полно... А вся писанина выше сводится к одному слово резервирование данных...
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
FelsheR-ZVZVZVzzvv
09:49
Тоесть если разогнать память у видюхи - то игра начнет потреблять меньше?))) Срочно пиши зелёным, пусть по 640кб САМОЙ быстрой ставят!
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Роман Ефимочкин
09:47
Армяне, хватит бегать между.....нных !!!
В МИД Армении сообщили, что останутся в ОДКБ, но не будут принимать участие в деятельности альянса
sevapva0
09:45
у меня на dvd-rw записан quake1 можно играть прямо с него. немного подтормаживает. эксперимент!
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
sevapva0
09:41
сейчас 8 hdd около 22tb из них 2 по 8тб. планирую заменить оставшиеся 6 на на6 по 8тб система на nvme игры на ssd sata 2tb
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Владимир Ерзакович
09:40
Проект важен для России тем что мы имеем прекрасную возможность.отправить на родину всех таджиков и узбеков.Они обязаны строить эту дорогу и работать на свою родину а не воровать деньги в России.
Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем