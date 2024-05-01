Экспортная выручка острова увеличилась на 12,9%.

Первые три месяца этого года, как сообщает Nikkei Asian Review, были очень удачными для экономики Тайваня, поскольку ВВП острова вырос на 6,51%, не только превзойдя ожидания аналитиков, но и продемонстрировав максимальный рост со второго квартала 2021 года, когда соответствующий показатель достиг 8,07%.

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Источник изображения: Reuters

В значительной степени такой динамике ВВП Тайваня способствовало увеличение экспорта на 12,9% в годовом сравнении, вызванное высоким спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта, немалую часть которых производит местная компания TSMC по контракту с профильными разработчиками типа NVIDIA и AMD. Аналитики Yuanta Securities ожидают, что по итогам всего текущего года ВВП Тайваня может вырасти на 3,5 или даже 4 %. В четвёртом квартале прошлого года прирост ВВП острова составил 4,93%.

Примечательно, что Китай продолжает оставаться основным экспортным рынком Тайваня, на этом направлении выручка тайваньских поставщиков в первом квартале увеличилась на 5,3% и превзошла ожидания аналитиков. Фондовый рынок Тайваня с начала года продемонстрировал рост индексов на 14%, поскольку увеличение экспортной выручки оказало ему поддержку.