Игровые консоли актуального поколения уже не могут похвастаться молодостью и популярностью.

Когда-то выручка от реализации компонентов для игровых консолей буквально «спасла» AMD, обеспечив её стабильным источником финансовых ресурсов для возрождения бизнеса в сегменте ПК, которое принято связывать с выходом процессоров Ryzen первого поколения. Свежий квартальный отчёт AMD показал, что сейчас наблюдается иная ситуация: в клиентском сегменте у компании всё хорошо, а вот игровое направление страдает.

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Источник изображения: AMD

По крайней мере, в годовом сравнении выручка от реализации компонентов для игровых консолей и видеокарт Radeon сократилась в два раза до $0,9 млрд. Компания винит в этом не только не самый благоприятный этап жизненного цикла игровых консолей, который традиционно характеризуется снижением спроса, но и падением спроса на чипы для видеокарт Radeon.

Операционная прибыль компании в игровом сегменте за год сократилась с $314 до $151 млн, а из-за падения выручки норма операционной прибыли снизилась с 18 до 16 %. Аналитики ожидали от AMD игровой выручки в размере $969 млн, а полученные по факту $922 млн стали для них разочарованием.