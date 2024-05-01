Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD увеличила выручку в клиентском сегменте на 85% до $1,4 млрд
Семейство процессоров Ryzen 8000 неплохо продаётся.

реклама

Поздно вечером накануне был опубликован квартальный отчёт AMD, который позволил особо не теряться в вопросе выбора тем для новостей в первый день нового месяца. Прежде всего, выручка компании выросла на 2% в годовом сравнении до $5,47 млрд, незначительно превзойдя ожидания аналитиков, но последовательно она снизилась на 11 % из-за влияния сезонных факторов.

реклама

Источник изображения: AMD

Если говорить конкретно о клиентском сегменте, то выручка AMD в нём подскочила на 85% до $1,4 млрд по сравнению с первым кварталом прошлого года, а операционные убытки в размере $172 млн уступили место операционной прибыли в размере $86 млн. Квартал компания завершила с нормой операционной прибыли в клиентском сегменте на уровне 6%.

Партнёры AMD активно используют процессоры Ryzen серии 8000 с функциями ускорения искусственного интеллекта не только в ноутбуках, но и в настольных системах. Возобновление активных продаж клиентских процессоров было обусловлено тем, что производители ПК в известной степени истощили свои складские запасы, накопившиеся после пандемии. Клиенты также с воодушевлением приобретают процессоры Ryzen серии 8000, как отмечается в презентации AMD. Во втором полугодии компания обещает вывести на рынок процессоры семейства Strix Point, которые принесут архитектуру Zen 5 в сегмент ноутбуков.

#amd #аналитика #финансы #ryzen 8000
+
Написать комментарий (0)
Серверное направление принесло AMD более 40% выручки в первом квартале
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
8
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
49
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
200
Как понять, что пришло время переустановить Linux
106
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
16
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
10

Сейчас обсуждают

Илья Ушивец
07:21
Тут про игры идёт речь а не по рендер
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Enforsen Bsv
07:19
Сами виноваты ... Решили сыграть в игру Интела на повышение ценника - и проиграли... АМД , в своё время завоевал сердца доступной ценой - тотже проц 1600... Сейчас не нормальные цены на проц , что у И...
Выручка AMD в игровом сегменте упала вдвое до $922 млн
bzun
07:18
Чип контроллер может работать в разных режимах а память нет, она заточена под нужды на уровне железа, конечно есть варианты для изврата но толк от них 0
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
bzun
07:10
Габриэль фераз взял утилиту с сайта usbdev.RU и пася своих коров в степях сомали, лежа под тенью баобаба взломал контроллер силикон мошын, не смешите мои подковы. У qlc 4 ячейки на переход а у mlc 2 т...
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
Saboteur-2
06:59
Прости меня афтор, но я это попробовал. Скажи честно, а) сколько раз у тебя скачали твоё поделие? б) сколько раз его купили? Вот тебе и ответ. Тут правильно тебе написали, что лучше бы сделал оболочку...
Концепция альтернативной оболочки Windows. Часть 1.
seebox
06:52
не че так уровняли gtx1070 и rx 5700/ это при том что rx 5600xt ощутимо быстрее любой 1070
Минимальные системные требования Senua’s Saga: Hellblade II: для запуска сгодится и GeForce GTX 1070
bzun
06:40
Киев за три дня.... а теперь все дружно смеются, не стесняйтесь
Илон Маск считает взятие Россией Одессы единственным оставшимся вопросом в рамках украинского кризиса
bzun
06:36
Шэф, фсе пропало, с клиента гипс снимают. Никчемные су35 производят по 4 в год а укры за месяц 8 сбили. Су57 30 лет разрабатывают а двигателя еще нет а чтоб мозг народу совсем извести стали уже собира...
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
Александр Нос
06:30
Декитаизация- шедеврально!!! Блин : денацификация , демиталиризация ,деукранизация .....???? Это , что за мода пошла???
Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
Алекс Мерсер
06:19
Чёт вспоминается ремастер первого кризиса.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем