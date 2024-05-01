Семейство процессоров Ryzen 8000 неплохо продаётся.

Поздно вечером накануне был опубликован квартальный отчёт AMD, который позволил особо не теряться в вопросе выбора тем для новостей в первый день нового месяца. Прежде всего, выручка компании выросла на 2% в годовом сравнении до $5,47 млрд, незначительно превзойдя ожидания аналитиков, но последовательно она снизилась на 11 % из-за влияния сезонных факторов.

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Источник изображения: AMD

Если говорить конкретно о клиентском сегменте, то выручка AMD в нём подскочила на 85% до $1,4 млрд по сравнению с первым кварталом прошлого года, а операционные убытки в размере $172 млн уступили место операционной прибыли в размере $86 млн. Квартал компания завершила с нормой операционной прибыли в клиентском сегменте на уровне 6%.

Партнёры AMD активно используют процессоры Ryzen серии 8000 с функциями ускорения искусственного интеллекта не только в ноутбуках, но и в настольных системах. Возобновление активных продаж клиентских процессоров было обусловлено тем, что производители ПК в известной степени истощили свои складские запасы, накопившиеся после пандемии. Клиенты также с воодушевлением приобретают процессоры Ryzen серии 8000, как отмечается в презентации AMD. Во втором полугодии компания обещает вывести на рынок процессоры семейства Strix Point, которые принесут архитектуру Zen 5 в сегмент ноутбуков.