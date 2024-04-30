В этом убеждены аналитики UBS.

Эксперты UBS пришли к выводу, что поставки представленных весной этого года ускорителей NVIDIA семейства Blackwell начнутся не в октябре, как считалось первоначально, а к декабрю текущего года. По крайней мере, крупные клиенты NVIDIA соответствующие ускорители начнут получать к концу ноября в лучшем случае.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом с точки зрения динамики выручки данный график не будет представлять для NVIDIA существенной проблемы, поскольку спрос на ускорители поколения Hopper остаётся стабильно высоким. Да, ускорители Blackwell будут производительнее и энергоэффективнее предшественников, но они обещают оказаться и дороже. Клиенты NVIDIA в сложившихся условиях готовы скупать любые ускорители, чтобы хоть как-то покрыть потребность в высоких темпах развития систем искусственного интеллекта.