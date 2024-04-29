Это один из итогов визита главы компании в Пекин.

Визит Илона Маска (Elon Musk) в Китай, как сообщает Bloomberg, обещает оказаться плодотворным, поскольку глава Tesla договорился о расширении сотрудничества с местным интернет-гигантом Baidu, который с 2020 года снабжает электромобили этой американской марки для китайского рынка точными цифровыми картами местности. Они смогут использоваться для реализации функций активной помощи водителю: по картам Baidu электромобили Tesla смогут выстраивать свой маршрут при движении в автономном режиме и перестраиваться из одной полосы в другую без вмешательства водителя.

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Источник изображения: Bloomberg

Конечно, эта схема сотрудничества не решает всех проблем Tesla с реализацией автопилота в Китае, но она хотя бы расширяет возможности бортовой автоматики электромобилей этой марки. Китайские конкуренты тоже далеко продвинулись в этой сфере, а потому для Tesla важно не отставать от них на крупнейшем рынке электромобилей. На позапрошлой неделе Маск пообещал, что комплекс FSD в скором времени станет доступен китайским клиентам Tesla.