Импортозамещение с государственным стимулированием.

По информации South China Morning Post, муниципалитет китайской столицы готов предоставить местным компаниям, приобретающим китайские полупроводниковые компоненты для обновления городской инфраструктуры, целевые субсидии. Модернизацию и расширение системы «умного города» в Пекине планируется завершить к 2027 году.

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Прежде всего, субсидии будут направлены на покупку ускорителей вычислений китайского происхождения, которые будут использоваться в городской инфраструктуре. К 2027 году Пекин надеется достичь технологического суверенитета в этой сфере без ущерба для быстродействия и эффективности городских информационных систем. Доступ к высокопроизводительным компонентам зарубежного производства для китайских государственных структур затруднён из-за санкций США. Власти Пекина намереваются стимулировать развитие суверенных систем искусственного интеллекта, причём не только на уровне аппаратной базы, но и с точки зрения используемого программного обеспечения.