Недавний анонс Huawei это красноречиво доказывает.

Анонс находящейся под санкциями США с 2019 года компанией Huawei Technologies ноутбука MateBook Pro X на основе новейшего процессора Intel Core Ultra 9 наделал немало шума в США, и некоторые местные законотворцы призвали лишить корпорацию Intel экспортной лицензии, которая до сих пор позволяет ей поставлять свои передовые чипы потребительского класса в Китай. Госсекретарь США Энтони Блинкен (Anthony Blinken), как сообщает Reuters, в своём недавнем интервью выразил более сдержанную позицию по этому вопросу.

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Источник изображения: Huawei Technologies

По его словам, США не ставят своей целью остановить торговлю с Китаем полностью или ограничить технологическое развитие страны в целом. Экспортные ограничения со стороны США касаются только тех сфер, по мнению чиновника, которые касаются узкого спектра вопросов национальной безопасности. И тот факт, что Huawei удалось вывести на рынок ноутбук на базе самого современного процессора Intel, доказывает избирательность санкций США, как пояснил Блинкен.