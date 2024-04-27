Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Энтони Блинкен заявил, что санкции США не призваны остановить экономическое развитие Китая
Недавний анонс Huawei это красноречиво доказывает.

реклама

Анонс находящейся под санкциями США с 2019 года компанией Huawei Technologies ноутбука MateBook Pro X на основе новейшего процессора Intel Core Ultra 9 наделал немало шума в США, и некоторые местные законотворцы призвали лишить корпорацию Intel экспортной лицензии, которая до сих пор позволяет ей поставлять свои передовые чипы потребительского класса в Китай. Госсекретарь США Энтони Блинкен (Anthony Blinken), как сообщает Reuters, в своём недавнем интервью выразил более сдержанную позицию по этому вопросу.

реклама

Источник изображения: Huawei Technologies

По его словам, США не ставят своей целью остановить торговлю с Китаем полностью или ограничить технологическое развитие страны в целом. Экспортные ограничения со стороны США касаются только тех сфер, по мнению чиновника, которые касаются узкого спектра вопросов национальной безопасности. И тот факт, что Huawei удалось вывести на рынок ноутбук на базе самого современного процессора Intel, доказывает избирательность санкций США, как пояснил Блинкен.

#сша #полупроводники #китай #huawei #санкции #энтони блинкен
+
Написать комментарий (0)
Сенатор США назвал последним одобренный пакет «помощи» для Украины
Пентагон: в пакет долгосрочной помощи Украине на $6 млрд войдут ракеты ПВО, БПЛА и артиллерийские снаряды
Intel готова привлекать средства партнёров для финансирования своих предприятий в Ирландии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что даёт правильная ориентация свечей зажигания в цилиндрах двигателя
32
JumboMax и массовый бан аккаунтов Xbox
5
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
479
Fan Control - небольшая и удобная утилита для старых материнских плат
13
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Апрель)
17
Индия успешно запустила с Су-30 МКИ дальнобойную баллистическую ракету Crystal Maze 2
+
Выясняем, что выгоднее — собрать ПК на APU Ryzen 5 8600G или на отдельной видеокарте и процессоре
14
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
100
Стоит ли покупать ОЗУ DDR5-6400, и почему лучше потратить деньги на более мощную видеокарту
17

Сейчас обсуждают

Chimbal
08:48
Ну, вот и настоялись не очень вменяемые в основном адепты линукса в комментариях :)
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Чато -- Бот
08:44
Пока Зеля что-то там лопочет: "...Ракеты добивают стратегические энергообъекты Украины - атакована Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. Тем временем к пусковым рубежам вышли ракетоносцы Ту-95...
Зеленский заявил, что формируют новые бригады ВСУ и ждут от Запада ответных мер
Дмитрий
08:44
Вчера какая то обнова прилетала. как работает андроид тв: ты ставишь паузу на фильме, уходишь на 15 минут. возвращаешься жмешь отжать паузу а фиг. За время твоего ухода приставка решила а дава...
Обнаружена уязвимость в Android TV, которая позволяет получить доступ к Gmail и Drive
Кристина Рабинович
08:39
Настолько лень было, что даже названия игр не написал? Просто "эта игра"?
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Алексей Вобленко
08:35
Можно, но зачем?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Апрель)
Алексей Вобленко
08:35
Поэтому играю в 2к с длсс..
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Апрель)
Алексей Вобленко
08:35
А ты соберёшь без авито за 60к с 7700хт?)) Думаю нет. А раз нет, то твоя 7700хт говно, на 4090 надо собирать
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Апрель)
Дмитрий Зайцев
08:32
Охх, бесполезная статья! Тайминги? Не?
Стоит ли покупать ОЗУ DDR5-6400, и почему лучше потратить деньги на более мощную видеокарту
Павел Павлов
08:30
Давно уже прикрутили длсс3 вместе с frame generation для всех серий nvidia.файлик добаляешь и включаешь все это в настройках)
Стоит ли покупать ОЗУ DDR5-6400, и почему лучше потратить деньги на более мощную видеокарту
Чато -- Бот
08:30
Буду краток:
Стоит ли покупать ОЗУ DDR5-6400, и почему лучше потратить деньги на более мощную видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем