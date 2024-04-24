А на конвейере Tesla они начнут применяться уже в конце этого года.

Одним из важных откровений Илона Маска (Elon Musk) на квартальной отчётной конференции Tesla, как сообщает Electrek, стало заявление о намерениях начать применение человекоподобных роботов на своих предприятиях к концу текущего года. Сторонним клиентам Tesla намеревается отгружать роботов Optimus с конца 2025 года, если всё пойдёт по плану.

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Источник изображения: Tesla

Уже сейчас, как поясняет Илон Маск, такие роботы в лабораториях Tesla учатся выполнять операции, с которыми им предстоит столкнуться на автосборочном конвейере. При нынешней технологии организации производства электромобилей применение специализированных промышленных роботов стационарного базирования оправдывает себя гораздо больше, но в будущем Tesla собирается серьёзно реформировать подход к сборке машин. Они будут самостоятельно перемещаться по территории со свободной планировкой, а на узловых точках это траектории сотрудники компании и человекоподобные роботы будут навешивать на них всё необходимое. Тогда-то родство по кинематике с человеком сможет оправдать существование таких роботов.