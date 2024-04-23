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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
Стремительное возвращение Huawei едва не подвинуло Apple с третьего места.

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Эксперты Counterpoint Research успели определить, что для компании Apple минувший квартал оказался самым неудачным с 2020 года, поскольку объёмы продажи iPhone просели сразу на 19%, хотя обычно период характеризуется высоким спросом на смартфоны из-за празднования Нового года по китайскому лунному календарю. Причина столь глубокого падения, помимо собственных проблем Apple, кроется в возросшей популярности смартфонов Huawei на исторической родине этой марки.

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Источник изображения: Apple

В прошлом квартале объёмы продаж смартфонов Huawei в Китае выросли на 69,2%, и это позволило компании увеличить свою долю на местном рынке с 9,3 до 15,5 % в годовом сравнении. При этом Huawei всё равно немного уступила Apple с её 15,7% рынка, но если первая заняла четвёртое место, то вторая довольствовалась третьим. На ступень выше оказалась Honor, которая нарастила продажи на 11,5% и заняла 16,1% рынка, а возглавила рейтинг Vivo с 17,4% рынка и незначительным падением продаж на 0,4%.

Пятое место досталось Oppo (15,3% рынка), но объём поставок смартфонов этой марки тоже сократился (на 15,5%), а вот компании Xiaomi рост продаж на 8,6% не помог подняться выше шестого места с 14,6% рынка, хотя и позволил увеличить долю рынка на целый процентный пункт. Кстати, в целом рынок смартфонов в Китае по итогам квартала вырос на 1,5% в годовом сравнении и на 4,6% последовательно.

#смартфоны #apple #аналитика #китай #huawei #counterpoint research
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Шаг вперёд, два назад: за прошлый год Apple увеличила количество поставщиков из Китая
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