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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Шаг вперёд, два назад: за прошлый год Apple увеличила количество поставщиков из Китая
Хотя перед этим и отказалась от услуг некоторых из них.

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Принято считать, что в последние годы Apple прилагает серьёзные усилия к тому, чтобы снизить свою зависимость от Китая на уровне контрактного производства и поставок компонентов, но приведённая South China Morning Post официальная статистика за прошлый фискальный год, который в календаре Apple завершился в сентябре, говорит об обратной тенденции.

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Источник изображения: Quartz

Впервые с 2021 года в прошлом фискальном году Apple добавила за период в свой перечень поставщиков в Китае больше компаний, чем убавила. Если говорить конкретно, в этом перечне появились восемь новых поставщиков из КНР, а покинули его только четыре. Более трети всех выпускающих продукцию Apple предприятий расположены на территории Китая. В срезе по компаниям эта доля ещё выше: из 187 зарегистрированных поставщиков Apple в прошлом фискальном году насчитывалось 157 китайских компаний, тогда как за год до этого их было не более 151 штуки.

#apple #аналитика #китай
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Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
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Trydognite
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
14:48
так епть -он там не растет,это степь надо.время ток зря тратит )
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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14:42
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
14:42
нескоро думаю появится
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Chihonya
14:41
не видишь,чтоль, в пустыне мак высаживает)
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Trydognite
14:40
Просто 3080 видать создавали для FullHD))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Китя
14:39
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Евгений Шрайнер
14:39
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Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
Nvidia&Intel Hater
14:39
у тебя уже в мозгах все смешалось,ты у нас случаем кроме зеленожопа гомогея еще и веган что ли ??Весь набор пидорской лгбт повесточки.Ибо всем давно известно -зеленожопые и пидарасы это синоним
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Vorvort
14:37
Автор, если играть с лучами, то 12 Гб видеокарт Nvidia для 1440р не хватит для любых игр. И таких проектов с каждым годом будет больше. А без лучей лучше Radeon: они быстрее в растеризации, имеют боль...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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