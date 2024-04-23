Хотя перед этим и отказалась от услуг некоторых из них.

Принято считать, что в последние годы Apple прилагает серьёзные усилия к тому, чтобы снизить свою зависимость от Китая на уровне контрактного производства и поставок компонентов, но приведённая South China Morning Post официальная статистика за прошлый фискальный год, который в календаре Apple завершился в сентябре, говорит об обратной тенденции.

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Источник изображения: Quartz

Впервые с 2021 года в прошлом фискальном году Apple добавила за период в свой перечень поставщиков в Китае больше компаний, чем убавила. Если говорить конкретно, в этом перечне появились восемь новых поставщиков из КНР, а покинули его только четыре. Более трети всех выпускающих продукцию Apple предприятий расположены на территории Китая. В срезе по компаниям эта доля ещё выше: из 187 зарегистрированных поставщиков Apple в прошлом фискальном году насчитывалось 157 китайских компаний, тогда как за год до этого их было не более 151 штуки.