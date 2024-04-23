В Китае к концу десятилетия каждый третий эксплуатируемый автомобиль будет электрическим.

Как гласят данные прогноза IEA, на которые ссылается Electrek, по итогам текущего года во всём мире будет продано около 17 млн электромобилей, что примерно на 25% больше, чем годом ранее. В первом квартале текущего года было продано больше электромобилей, чем за весь 2020 год, но темпы роста продаж замедляются даже в Китае, где по итогам текущего года около 45% новых машин будут передвигаться на электротяге. В Поднебесной в текущем году будет продано почти 10 млн таких машин, но местная статистика традиционно объединяет гибриды и аккумуляторные электромобили, поэтому судить о ситуации объективно не позволяет.

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Источник изображения: Tesla

В США только один из девяти новых проданных в этом году автомобилей будет электрическим, а в Европе — один из четырёх. Более половины всех проданных в этом году во всём мире электромобилей должны быть изготовлены в Китае. Кстати, среди рынков с активным ростом объёмов продаж электромобилей можно выделить Вьетнам и Таиланд, где они уже формируют 15 и 10 % первичного сегмента соответственно.

Если текущие рыночные условия и политика властей на основных рынках сбыта электромобилей не слишком изменятся, то к 2030 году в Китае каждый третий эксплуатируемый автомобиль будет электрическим, а в США и Европе это будет каждый пятый легковой автомобиль. Впрочем, зарядную инфраструктуру тоже нужно развивать синхронно, при нынешних темпах экспансии парка электромобилей количество зарядных станций к 2035 году нужно будет увеличить в шесть раз.