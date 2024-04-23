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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Каждый пятый проданный в мире в этом году автомобиль будет двигаться на электротяге
В Китае к концу десятилетия каждый третий эксплуатируемый автомобиль будет электрическим.

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Как гласят данные прогноза IEA, на которые ссылается Electrek, по итогам текущего года во всём мире будет продано около 17 млн электромобилей, что примерно на 25% больше, чем годом ранее. В первом квартале текущего года было продано больше электромобилей, чем за весь 2020 год, но темпы роста продаж замедляются даже в Китае, где по итогам текущего года около 45% новых машин будут передвигаться на электротяге. В Поднебесной в текущем году будет продано почти 10 млн таких машин, но местная статистика традиционно объединяет гибриды и аккумуляторные электромобили, поэтому судить о ситуации объективно не позволяет.

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Источник изображения: Tesla

В США только один из девяти новых проданных в этом году автомобилей будет электрическим, а в Европе — один из четырёх. Более половины всех проданных в этом году во всём мире электромобилей должны быть изготовлены в Китае. Кстати, среди рынков с активным ростом объёмов продаж электромобилей можно выделить Вьетнам и Таиланд, где они уже формируют 15 и 10 % первичного сегмента соответственно.

Если текущие рыночные условия и политика властей на основных рынках сбыта электромобилей не слишком изменятся, то к 2030 году в Китае каждый третий эксплуатируемый автомобиль будет электрическим, а в США и Европе это будет каждый пятый легковой автомобиль. Впрочем, зарядную инфраструктуру тоже нужно развивать синхронно, при нынешних темпах экспансии парка электромобилей количество зарядных станций к 2035 году нужно будет увеличить в шесть раз.

#аналитика #сша #китай #электромобили #европа
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